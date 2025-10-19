Boca cae en la Bombonera ante Belgrano y River derrota a Talleres

En unas gradas contagiadas por la emoción del homenaje al recientemente fallecido entrenador Miguel Ángel Russo, Boca Juniors luego cayó por 1-2 ante Belgrano de Córdoba con los goles de Lucas Passerini, de penalti, y Leandro Paredes, en meta propia. Exequiel Zeballos recortó para Boca.

River Plate cosechó un triunfo claro sobre Talleres en el Estadio Mario Kempes de Córdoba gracias a los goles de Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza.

Boca Juniors cayó a la séptima posición del Grupo A, en una zona que registró ayer el triunfo de Argentinos Juniors por 3-1 sobre Newell’s Old Boys, la victoria por 1-0 de Racing frente a Aldosivi de Mar del Plata y la de Banfield por 1-2 en la casa de Independiente Rivadavia, en Mendoza.

River Plate ascendió al cuarto puesto del Grupo B, en el que Lanús derrotó el sábado por 2-0 a Godoy Cruz. El Granate es líder con 26 unidades, cinco más que el Millonario.

Este domingo continuará la decimotercera jornada con cuatro partidos: el clásico platense de Estudiantes-Gimnasia, Sarmiento-Vélez Sarsfield, San Martín-Independiente y Rosario Central-Platense.

El lunes continuará con tres más: Deportivo Rietra-Instituto, Tigre-Barracas Central y Atlético Tucumán-San Lorenzo.

El martes chocarán Unión con Defensa y Justicia y el miércoles cerrarán Huracán y Central Córdoba. EFE