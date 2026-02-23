Richard Ortiz: Amo y señor de los clásicos

Richard Ortiz es sinónimo de jerarquía. El volante de 35 años se acostumbró a jugar clásicos. Es un hombre de este tipo de partidos, pero no solo por sus goles y triunfos, por lo que transmite y contagia.

Richard es sinónimo de seguridad, de confianza. Pese a que en su momento fue muy criticado por los hinchas franjeados, uno sabe que casi ya no hay jugadores como él. Un verdadero capitán y líder que está atento a todos los detalles, que ordena el equipo, que hace jugar, que gana partidos.

Ese es Richard, que el sábado pasado llegó a su victoria número 20 en clásicos desde que viste la camiseta franjeada.

Además, tiene 7 goles, convirtiéndose en uno de los máximos artilleros en la historia de los superclásicos. Números descomunales que hacen que estemos ante un jugador de época, un verdadero ídolo de la afición franjeada.

Tras el último clásico, cuando fue determinante marcando el gol del triunfo, Richard dio sus sensaciones, destacando la unidad del plantel. “Una más para el cuaderno, lo importante es que el grupo está unido, hicimos lo que tuvimos que hacer, contento con el triunfo. Sabíamos que ellos se iban a desesperar, creo que hicimos un buen trabajo”, comentó.

También destacó el trabajo del técnico Pablo Sánchez y valoró el esfuerzo de todos sus compañeros. “Preparamos tácticamente bien el partido, estuvimos metidos los once, ahí se ve el equipo unido, por ese lado pudimos ganar el partido”, añadió.

2022. En octubre del 2022, en la Olla, Ortiz marcó uno de los mejores goles en la historia de los clásicos: de chilena. Foto: Archivo

GOLES CLÁSICOS. Repasando los goles de Ortiz en clásicos hay que decir que cada vez que Richard marcó, Olimpia ganó.

Su primera conquista ante el tradicional rival se dio en 2013, un 30 de marzo y fue victoria decana por 1-0 en Ciudad del Este.

Tres años más tarde, el 6 de noviembre del 2016, Richard marcó por duplicado en el categórico triunfo decano por 4-2 en el Defensores del Chaco. Fue el único partido con doblete del capitán. Su siguiente anotación se dio recién cinco años más tarde, un 12 de diciembre del 2021, por la Supercopa Paraguay de ese año, también en Sajonia.

Luego, el 16 de octubre del 2022 se dio un recordado gol: De chilena en La Nueva Olla, para la victoria franjeada por 2-1. Dos años más tarde, un 27 de octubre del 2024, Richard volvió a marcar con una media volea en la goleada por 3-0 ante los azulgranas. Aquel equipo de Olimpia lo dirigía Martín Palermo. Y luego llegó la última aparición, la del sábado pasado, para con golpe de cabeza decretar el ajustado triunfo por 1-0 en barrio Obrero.

Reciente. Festejo del gol de Richard Ortiz para el triunfo ante Cerro Porteño, el último sábado en la Olla. Foto: Daniel Duarte - ÚH

CIFRAS DE RICHARD ORTIZ

