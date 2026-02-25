25 feb. 2026
Olimpia

“Sueño cumplido” para Lezcano en su arribo a Olimpia

El mediocampista arribó al país para ponerse a disposición del cuertpo técnico franjeado, de cara a los próximos desafíos.

Febrero 25, 2026 
Por Redacción D10
Rubén Lezcano.jpg

Es inminente la llegada de Rubén Lezcano a Olimpia.

El mediocampista Rubén Lezcano llegó al país y fue directamente a la Villa Olimpia, su nueva casa, a la que arriba del Fluminense de Brasil.

Para el jugador, vestir la camiseta de Olimpia es un “sueño cumplido” a lo que apuntó en sus primeras expresiones como futbolista del Decano: “Las sensaciones son muy buenas, la verdad que feliz de estar acá, mañana (por jueves) ya voy a entrenar con mis compañeros. Sí, puedo decir que se me cumple un sueño”, expresó.

Lezcano que debutó en Libertad, fue pretendido por el Gumarelo y por Cerro Porteño, descartando ambas propuestas optando por el Franjeado, y busca sumar regularidad para pelear por un lugar en la lista final de la Selección Paraguaya.

Lezcano llega en forma, ya que venía entrenando e incluso jugando algunos minutos con el equipo principal del Fluminense.

Lezcano, nacido un 9 de febrero de 2004, hizo Divisiones Formativas en el club Libertad y debutó profesionalmente con la camiseta gumarela en el 2022. A comienzos del 2025 fue transferido de forma definitiva al Fluminense a cambio de 5.000.000 de dólares.

