24 feb. 2026
Olimpia

Confirmado: Rubén Lezcano, nuevo jugador de Olimpia

El volante ofensivo Rubén Lezcano es nuevo refuerzo de Olimpia. Llega procedente del Fluminense de Brasil.

Febrero 24, 2026 01:07 p. m.
flfuf.jfif

Rubén Lezcano jugará en el Decano.

Foto: Archivo.

Olimpia tiene cerrada la llegada de su último refuerzo: el ofensivo paraguayo Rubén Lezcano, de 22 años, últimamente en el Fluminense de Brasil.

Según informó el programa Fútbol a lo Grande de Radio Monumental 1080 AM, la operación está totalmente confirmada. Llega a préstamo por un año con opción a compra.

Lezcano arriba al país en las próximas horas y de no surgir inconvenientes podría estar a disposición de Vitamina Sánchez para el partido del sábado ante Sportivo Ameliano en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este desde las 18:30 por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026.

Lezcano llega en forma, ya que venía entrenando e incluso jugando algunos minutos con el equipo principal del Fluminense.

Lezcano, nacido un 9 de febrero de 2004, hizo Divisiones Formativas en el club Libertad y debutó profesionalmente con la camiseta gumarela en el 2022. A comienzos del 2025 fue transferido de forma definitiva al Fluminense a cambio de 5.000.000 de dólares.

Rubén Lezcano Olimpia Fluminense
