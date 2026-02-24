Confirmado: Rubén Lezcano, nuevo jugador de Olimpia

Olimpia tiene cerrada la llegada de su último refuerzo: el ofensivo paraguayo Rubén Lezcano, de 22 años, últimamente en el Fluminense de Brasil.

Según informó el programa Fútbol a lo Grande de Radio Monumental 1080 AM, la operación está totalmente confirmada. Llega a préstamo por un año con opción a compra.

Lezcano arriba al país en las próximas horas y de no surgir inconvenientes podría estar a disposición de Vitamina Sánchez para el partido del sábado ante Sportivo Ameliano en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este desde las 18:30 por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026.

Lezcano llega en forma, ya que venía entrenando e incluso jugando algunos minutos con el equipo principal del Fluminense.

Lezcano, nacido un 9 de febrero de 2004, hizo Divisiones Formativas en el club Libertad y debutó profesionalmente con la camiseta gumarela en el 2022. A comienzos del 2025 fue transferido de forma definitiva al Fluminense a cambio de 5.000.000 de dólares.