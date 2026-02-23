23 feb. 2026
Olimpia

“Richard Ortiz es un ejemplo para todos los canteranos”

Julio Jiménez, vicepresidente de Olimpia, destacó la jerarquía del capitán de Olimpia.

Febrero 23, 2026 12:41 p. m.
ysilogritas.jpg

Richard Ortiz, capitán franjeado.

Foto: Club Olimpia.

En charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, Julio Jiménez, vicepresidente de Olimpia, se refirió a lo que dejó el superclásico y tocó varios puntos.

“Tuvimos un equipo aguerrido que dejó todo en la cancha, como cereza de la torta tuvimos el gol de Richard Ortiz, que fue extraordinario”, indicó.

Valoró la calidad que tiene el capitán franjeado y señaló que es un ejemplo para los jóvenes. “La jerarquía que tiene Richard, lo bien que está físicamente y lo que ofrece en este tipo de partidos es algo digno de destacar, es un ejemplo a seguir para todos los canteranos. Estamos muy conformes y contentos con lo logrado”, apuntó.

ALCARAZ, GLADIADOR. También destacó el partido de Adrián Alcaraz ante los azulgranas. “El mejor partido que jugó en Olimpia desde que llegó, peleó todas, ganó todas las disputadas, le pegaron todo el partido, me pareció que hizo un partido extraordinario”, aseveró.

COMPRA DE PASE. Por otra parte, Jiménez confirmó que el club adquirió el pase de Mateo Gamarra del Athletico Paranaense de Brasil. “Compramos el pase con un calendario de pago que se debe definir, pero podemos decir que Mateo ya es jugador de Olimpia nuevamente”, añadió.

Aseguró que esto “era uno de los pasos que se requería para avanzar con lo de Rubén Lezcano”, que a su entender se debe definir esta semana a más tardar.

El próximo partido de Olimpia será este miércoles desde las 20:30 ante Libertad en el estadio Defensores del Chaco por la fecha 7 del torneo Apertura 2026.

Olimpia Richard Ortiz Julio Jiménez
Más contenido de esta sección
Adrián Alcaraz
Olimpia
¿Selección para Adrián Alcaraz?
Después de la victoria de Olimpia sobre Cerro Porteño, el presidente decano Rodrigo Nogués dejó un mensaje en redes sociales ¿pidiendo Selección para Adrián Alcaraz?
Febrero 22, 2026 08:29 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-21 at 8.36.58 PM.jpeg
Olimpia
Olimpia, con mucho picante
El clásico fue para el Decano y tras el cierre del partido comenzaron con las dedicatorias.
Febrero 21, 2026 09:07 p. m.
 · 
Redacción D10
riyaa.jpg
Olimpia
Richard Ortiz: “Vamos a dejar la vida dentro de la cancha”
Richard Ortiz, capitán de Olimpia, habló en conferencia de prensa en la previa del gran superclásico del fútbol paraguayo.
Febrero 20, 2026 06:54 p. m.
Pablo Sánchez
Olimpia
Pablo Sánchez: “No es un partido que va a definir”
El entrenador de Olimpia, Pablo Sánchez, sostuvo que el superclásico “no es un partido que va a definir”, pero sí considera que “va a ser importante”.
Febrero 20, 2026 06:37 p. m.
 · 
Redacción D10
HA-WXMJXEAA4PIj.jpeg
Olimpia
El Decano, listo para el clásico
El plantel de Olimpia ultima detalles para el superclásico de mañana.
Febrero 20, 2026 10:03 a. m.
 · 
Redacción D10
Fluminense x Madureira - 14/01/2026
Olimpia
El plan que tiene Olimpia para cerrar la llegada de Rubén Lezcano
Olimpia sigue moviéndose para cerrar cuanto antes la llegada del ofensivo volante paraguayo Rubén Lezcano, del Fluminense.
Febrero 19, 2026 05:21 p. m.
Carga Más