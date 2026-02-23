“Richard Ortiz es un ejemplo para todos los canteranos”

En charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, Julio Jiménez, vicepresidente de Olimpia, se refirió a lo que dejó el superclásico y tocó varios puntos.

“Tuvimos un equipo aguerrido que dejó todo en la cancha, como cereza de la torta tuvimos el gol de Richard Ortiz, que fue extraordinario”, indicó.

Valoró la calidad que tiene el capitán franjeado y señaló que es un ejemplo para los jóvenes. “La jerarquía que tiene Richard, lo bien que está físicamente y lo que ofrece en este tipo de partidos es algo digno de destacar, es un ejemplo a seguir para todos los canteranos. Estamos muy conformes y contentos con lo logrado”, apuntó.

ALCARAZ, GLADIADOR. También destacó el partido de Adrián Alcaraz ante los azulgranas. “El mejor partido que jugó en Olimpia desde que llegó, peleó todas, ganó todas las disputadas, le pegaron todo el partido, me pareció que hizo un partido extraordinario”, aseveró.

COMPRA DE PASE. Por otra parte, Jiménez confirmó que el club adquirió el pase de Mateo Gamarra del Athletico Paranaense de Brasil. “Compramos el pase con un calendario de pago que se debe definir, pero podemos decir que Mateo ya es jugador de Olimpia nuevamente”, añadió.

Aseguró que esto “era uno de los pasos que se requería para avanzar con lo de Rubén Lezcano”, que a su entender se debe definir esta semana a más tardar.

El próximo partido de Olimpia será este miércoles desde las 20:30 ante Libertad en el estadio Defensores del Chaco por la fecha 7 del torneo Apertura 2026.