Video: Así reaccionó La Cobra al gol de Richard Ortiz en el clásico

El reconocido streamer argentino Lautaro del Campo, más conocido como La Cobra, reaccionó al gol de Richard Ortiz que significó el triunfo de Olimpia sobre Cerro Porteño en La Nueva Olla el último sábado en el primer superclásico del año.

“Golazo, amigo… pase de chilena. Tremendo lo de Olimpia eh”, fueron las expresiones de La Cobra.

Olimpia se quedó con el clásico y extendió su racha positiva jugando en La Nueva Olla. Lleva 10 partidos consecutivos sin perder en esa cancha ante el Ciclón.

En tanto, Richard Ortiz llegó a su triunfo número 20 en clásicos, en 48 partidos disputados. EN total lleva 7 goles convertidos ante los azulgranas.