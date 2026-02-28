Lezcano negó acercamiento de la nueva dirigencia de Cerro

Rubén Lezcano, último refuerzo del y que destacó en la victoria ante Ameliano en su estreno con gol, apuntó que Cerro Porteño lo buscó pero en la temporada anterior, bajo la gestión de Juan José Zapag.

“Solo en diciembre me buscó la gente de Cerro, pero después con el cambio de dirigencia no se me acercaron más, se dijeron muchas cosas que no fueron ciertas, y luego llegó la gente de Olimpia, me habló el entrenador y me convenció”, apuntó el ofensivo, acerca de los rumores que primero lo vincularon con Cerro.

Lezcano además sumó: “Toda mi familia es de Olimpia, así que me deja muy feliz todo esto”, agregando acerca de su juego: “Puedo jugar en varias posiciones, pero me gusta más meterme por el medio y avanzar desde allí, pero donde me pida el entrenador estoy para cumplir con el equipo”.

Gran estreno del ex Fluminense, que genera una ilusión gigante en los hinchas de Olimpia.