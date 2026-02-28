28 feb. 2026
Olimpia

Lezcano negó acercamiento de la nueva dirigencia de Cerro

Rubén Lezcano, último refuerzo de Olimpia, apuntó que fue tentado por el Ciclón pero no en la nueva administración liderada por Blas Reguera.

Febrero 28, 2026 08:45 p. m. • 
Por Redacción D10
bgg.jfif

Rubén Lezcano fue titular ante Ameliano.

Foto: Olimpia

Rubén Lezcano, último refuerzo del y que destacó en la victoria ante Ameliano en su estreno con gol, apuntó que Cerro Porteño lo buscó pero en la temporada anterior, bajo la gestión de Juan José Zapag.

“Solo en diciembre me buscó la gente de Cerro, pero después con el cambio de dirigencia no se me acercaron más, se dijeron muchas cosas que no fueron ciertas, y luego llegó la gente de Olimpia, me habló el entrenador y me convenció”, apuntó el ofensivo, acerca de los rumores que primero lo vincularon con Cerro.

Lezcano además sumó: “Toda mi familia es de Olimpia, así que me deja muy feliz todo esto”, agregando acerca de su juego: “Puedo jugar en varias posiciones, pero me gusta más meterme por el medio y avanzar desde allí, pero donde me pida el entrenador estoy para cumplir con el equipo”.

Gran estreno del ex Fluminense, que genera una ilusión gigante en los hinchas de Olimpia.

Rubén Lezcano Olimpia
Redacción D10
Más contenido de esta sección
mmateo.jpg
Olimpia
Julio Jiménez: “Mateo ya es de Olimpia”
Olimpia adquirió el pase de Mateo Gamarra del Paranaense. Con esto, vía libre para la llegada de Rubén Lezcano.
Febrero 23, 2026 04:29 p. m.
ysilogritas.jpg
Olimpia
“Richard Ortiz es un ejemplo para todos los canteranos”
Julio Jiménez, vicepresidente de Olimpia, destacó la jerarquía del capitán de Olimpia.
Febrero 23, 2026 12:41 p. m.
lcicc - copia.jpg
Olimpia
Video: Así reaccionó La Cobra al gol de Richard Ortiz en el clásico
El reconocido streamer argentino La Cobra reaccionó al golazo de Richard Ortiz en el clásico ante Cerro Porteño.
Febrero 23, 2026 11:44 a. m.
Torneo Clausura paraguayo entre Olimpia y Cerro
Olimpia
Richard Ortiz: Amo y señor de los clásicos
Richard Ortiz, capitán y líder inclaudicable de Olimpia, es un hombre que sabe de clásicos. Lleva 7 goles y 20 triunfos ante el Ciclón. Se metió en la historia grande de estos partidos.
Febrero 23, 2026 07:23 a. m.
 · 
Redacción D10
ffelipe.jpg
Olimpia
El mensaje del multicampeón brasileño a Richard Ortiz
Un ex jugador de la Selección de Brasil le dejó un mensaje a Richard Ortiz tras la victoria de Olimpia sobre Cerro Porteño en el clásico.
Febrero 22, 2026 04:53 p. m.
Cerro Porteño Olimpia
Olimpia
Olimpia: “Gracias por venir a ver al dueño de casa”
Tras el nuevo superclásico ganado en el ueno La Nueva Olla, Olimpia se aprovechó de esto para dejar el siguiente mensaje en redes sociales: “Gracias por venir a ver al dueño de casa”.
Febrero 22, 2026 09:43 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más