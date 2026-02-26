26 feb. 2026
Olimpia

Rubén Lezcano “eligió la gloria” y ya es del Olimpia

Rubén Lezcano, que sonaba para Cerro Porteño, fue presentado de manera oficial por Olimpia, que ya había dejado pistas sobre su contratación en las primeras horas de este jueves en una publicación que hablaba acerca de “elegir la gloria”.

Febrero 26, 2026 07:19 p. m. • 
Por Redacción D10
Rubén lezcano

Rubén Lezcano ya luce la camiseta decana.

Foto: Gentileza - Olimpia

Durante la tarde de este jueves, Olimpia anunció oficialmente a Rubén Lezcano como nuevo refuerzo para encarar la temporada 2026. El volante ofensivo surgido en Libertad, que no contó con los minutos esperados en el Fluminense, y decidió retornar al fútbol paraguayo.

El jugador de 22 años llega en condición de préstamo para recuperar su mejor versión y se convirtió en la 13ª incorporación del conjunto decano, que es el actual líder del Torneo Apertura con un paso invicto.

Ya en la medianoche del jueves, Olimpia dejó pistas sobre la presentación de Rubén Lezcano, quien estaba sonando para reforzar Cerro Porteño, pero según la publicación decana, “eligió la gloria”.

Olimpia Rubén Lezcano Fluminense
Redacción D10
Más contenido de esta sección
lcicc - copia.jpg
Olimpia
Video: Así reaccionó La Cobra al gol de Richard Ortiz en el clásico
El reconocido streamer argentino La Cobra reaccionó al golazo de Richard Ortiz en el clásico ante Cerro Porteño.
Febrero 23, 2026 11:44 a. m.
Torneo Clausura paraguayo entre Olimpia y Cerro
Olimpia
Richard Ortiz: Amo y señor de los clásicos
Richard Ortiz, capitán y líder inclaudicable de Olimpia, es un hombre que sabe de clásicos. Lleva 7 goles y 20 triunfos ante el Ciclón. Se metió en la historia grande de estos partidos.
Febrero 23, 2026 07:23 a. m.
 · 
Redacción D10
ffelipe.jpg
Olimpia
El mensaje del multicampeón brasileño a Richard Ortiz
Un ex jugador de la Selección de Brasil le dejó un mensaje a Richard Ortiz tras la victoria de Olimpia sobre Cerro Porteño en el clásico.
Febrero 22, 2026 04:53 p. m.
Cerro Porteño Olimpia
Olimpia
Olimpia: “Gracias por venir a ver al dueño de casa”
Tras el nuevo superclásico ganado en el ueno La Nueva Olla, Olimpia se aprovechó de esto para dejar el siguiente mensaje en redes sociales: “Gracias por venir a ver al dueño de casa”.
Febrero 22, 2026 09:43 a. m.
 · 
Redacción D10
Gastón Olveira
Olimpia
¿Olveira se acostumbró a ganar en la Olla?: “Poquito sí”
Al portero de Olimpia, Gastón Olveira, se le consultó si está acostumbrado a ganar en el ueno La Nueva Olla y respondió: “Poquito sí”.
Febrero 22, 2026 09:06 a. m.
 · 
Redacción D10
Adrián Alcaraz
Olimpia
¿Selección para Adrián Alcaraz?
Después de la victoria de Olimpia sobre Cerro Porteño, el presidente decano Rodrigo Nogués dejó un mensaje en redes sociales ¿pidiendo Selección para Adrián Alcaraz?
Febrero 22, 2026 08:29 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más