Rubén Lezcano “eligió la gloria” y ya es del Olimpia

Durante la tarde de este jueves, Olimpia anunció oficialmente a Rubén Lezcano como nuevo refuerzo para encarar la temporada 2026. El volante ofensivo surgido en Libertad, que no contó con los minutos esperados en el Fluminense, y decidió retornar al fútbol paraguayo.

Hay quienes persiguen sus sueños y no se cansan hasta lograrlo.



Él es uno de ellos.



Él es de los nuestros.



𝐎𝐋𝐈𝐌𝐏𝐈𝐒𝐓𝐀. Como vos, como yo... 😉



¡Bienvenido al Club de tus amores, Rubén!



🤍🖤🤍 pic.twitter.com/rdJnJy7QcY — Club Olimpia (@elClubOlimpia) February 26, 2026

El jugador de 22 años llega en condición de préstamo para recuperar su mejor versión y se convirtió en la 13ª incorporación del conjunto decano, que es el actual líder del Torneo Apertura con un paso invicto.

Ya en la medianoche del jueves, Olimpia dejó pistas sobre la presentación de Rubén Lezcano, quien estaba sonando para reforzar Cerro Porteño, pero según la publicación decana, “eligió la gloria”.