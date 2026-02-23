Julio Jiménez: “Mateo ya es de Olimpia”

En charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, Julio Jiménez, vicepresidente de Olimpia, confirmó que la institución decana adquirió el pase del defensor central Mateo Gamarra del Athletico Paranaense de Brasil.

“Compramos el pase con un calendario de pagos cuyo vencimiento todavía no se definió, pero Mateo ya es de Olimpia, está confirmado”, fueron las expresiones del directivo franjeado.

Con esto, Olimpia libera un cupo de “préstamos” para poder concretar la llegada del ofensivo Rubén Lezcano del Fluminense.

“Esto era uno de los pasos que se requería para avanzar con lo de Rubén Lezcano, entendemos que se debe cerrar esta semana”, agregó Jiménez.