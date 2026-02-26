Adrián Alcaraz, contento por su gran momento

Adrián Alcaraz ya fue figura en el superclásico y ayer ante Libertad, en el clásico blanco y negro, volvió a tener un rendimiento espectacular, con gol incluido, para que Olimpia se afiance como el solitario líder del torneo Apertura.

Luego del partido, Alcaraz dejó sus sensaciones. “Feliz por este gol que estaba buscando hace varias fechas, no es fácil jugar en Olimpia”, arrancó diciendo. “Hay que seguir así, estamos en una buena racha”, agregó.

Sobre el trámite del partido, Alcaraz reconoció que enfrentaron a un rival duro. “Libertad juega bien, tiene buenos jugadores, sabíamos que podría presentarse así”, destacó.

La condición de líder del Apertura ahora pasa a ser una responsabilidad para el Decano. “Estamos en la punta y hay que mantener esto”, aseguró.

Sobre sus buenos rendimientos ayer ante Libertad y el fin de semana pasado ante Cerro Porteño, Alcaraz manifestó: “Solo me faltó el gol, me puse a ver el partido. Ahora se me dio y físicamente me siento bien porque me cuido y entreno al máximo”.

Por último fue consultado soibre la ovación que recibió al ser reemplazado ante Libertad. “Es importantísimo para mí y para mi carrera”, concluyó.

Olimpia es líder del torneo Apertura con 17 puntos, marcha invicto en el certamen y la próxima fecha visitará a Ameliano en juego marcado para el sábado 28 de febrero a las 18:30 en el estadio Antonio Aranda de Ciudad del Este.