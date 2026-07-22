22 jul 2026
Libertad

Partido especial para Nelson Haedo Valdez

Nelson Haedo Valdez vivirá momentos emotivos el domingo en su debut como entrenador de Libertad en el clásico blanco y negro contra Olimpia.

Julio 22, 2026 07:44 p. m. • 
Por Redacción D10
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Nelson Haedo Valdez durante una práctica con Libertad.

Foto: Gentileza Libertad

Nelson Haedo Valdez, entrenador de Libertad, se prepara para un partido especial frente a Olimpia, el domingo, desde las 16:00, en el estadio Defensores del Chaco.

El adiestrador no solo hará su estreno oficial al frente de un equipo de Primera División, sino además lo hará en un clásico importante como el blanco y negro del fútbol paraguayo.

A todo esto se suma el pasado deportivo de Haedo Valdez, un profesional que está muy identificado con Cerro Porteño, con cuya camiseta ya se enfrentó en varios superclásicos al elenco franjeado.

En cuanto al equipo que presentará el Guma, el adiestrador ya tiene todo listo para el Decano. El técnico saldría con el portero Rodrigo Morínigo; Alan Benítez, Robert Rojas, Nicolás Freire, Matías Espinoza; Agustín Manzur, Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Iván Franco; Marcelo Fernández y Lorenzo Melgarejo.

Una de las bajas importantes para el León será la ausencia de Elvio Vera, quien sufrió la expulsión en el penúltimo partido con Ameliano. Al recibir dos fechas de sanción, el Rayo recién estará habilitado para la segunda jornada.

El conjunto gumarelo necesita hacer un gran Clausura para lavarse la cara de su mal primer semestre en el que se quedó completamente con las manos vacías.

Libertad Nelson Haedo Olimpia
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