10 jun. 2026
Copa del Mundo

Pedro Sarabia y la ilusión mundialista: “Estamos todos entusiasmados y emocionados”

A pocas horas del debut de Paraguay en la Copa del Mundo ante Estados Unidos, el entrenador y exseleccionado paraguayo Pedro Sarabia expresó su entusiasmo por el presente de la Albirroja y la expectativa que genera el regreso del país a una cita mundialista.

Junio 10, 2026 04:56 p. m. • 
Por Redacción D10
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Pedro Sarabia, exdirector técnico de 12 de Octubre ahora se desempeña como gerente deportivo.

Gentileza

Pedro Sarabia destacó el crecimiento que ha mostrado Paraguay durante las Eliminatorias y valoró el significado que tiene para los futbolistas representar al país en el escenario más importante del fútbol. “Estamos todos entusiasmados y emocionados por el crecimiento de la selección, por lo que hizo en la eliminatoria y por todo lo que implica jugar un Mundial. Estos jugadores nos están representando de gran manera y esperamos que puedan confirmar todo lo bueno que vienen mostrando”, manifestó.

El exdefensor recordó además las sensaciones únicas que genera disputar una Copa del Mundo, una experiencia que vivió como futbolista y que considera inolvidable.
“Un Mundial es algo muy lindo. Me tocó estar y representar a Paraguay es algo único”, señaló. Recordemos que el Cabo estuvo presente en dos ediciones>: Francia 1998 y Corea-Japón 2002.

Sarabia también hizo referencia a una de las novedades de esta edición mundialista, que permitirá a los jugadores suplentes participar de la ceremonia de los himnos antes de cada encuentro. “Hoy les toca a todos los que están en el banco vivir ese momento. Es algo único y una sensación muy especial. Saber que sos elegido para representar a tu país es una motivación enorme”, afirmó.

Asimismo, remarcó la importancia emocional que tiene escuchar el himno nacional frente a miles de espectadores y con el apoyo de los compatriotas presentes en las tribunas. “Son momentos que quedan para toda la vida en la memoria de cada jugador. Siempre ha sido un impulso importante para quienes tuvieron la posibilidad de estar ahí”, concluyó.

La Albirroja se prepara para su estreno mundialista con la ilusión de volver a ser protagonista y con el respaldo de todo un país que sueña con una destacada actuación en la máxima cita del fútbol.

Selección Paraguaya Albirroja Pedro Sarabia Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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