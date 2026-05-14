14 may. 2026
Copa Mundial

Luis Díaz y James Rodríguez lideran la prelista de Colombia para el Mundial de 2026

El extremo Luis Díaz, del Bayern Munich, y el creativo James Rodríguez, del Minnesota United, lideran la prelista de 55 jugadores de Colombia para el Mundial del 2026, de la que en unas semanas saldrán los 26 futbolistas que finalmente representarán al país en la Copa del Mundo.

Mayo 14, 2026 01:14 p. m. • 
Por Redacción D10
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Peligroso. Díaz, de los más desequilibrantes.

MAURIPH

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, leyó este jueves en una rueda de prensa la prelista, de la que hacen parte titulares habituales del equipo como el portero Camilo Vargas; los defensores Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica; los centrocampistas Jhon Arias y Jefferson Lerma, y el goleador Luis Suárez.

Las principales novedades las protagonizan el creativo Juan Manuel Rengifo, de 21 años y figura del Atlético Nacional; el delantero Néiser Villarreal, del Cruzeiro, quien fue goleador del Mundial Sub-20 del año pasado, y el volante Johan Rojas, de sobresalientes actuaciones con el Vasco Da Gama.

La selección cafetera hace parte del Grupo K con Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo, este último ganador de una de las repescas que se disputaron en marzo.

El primer partido de Colombia será ante los asiáticos el 17 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México y seis días después jugará contra los africanos en Guadalajara.

Los suramericanos cerrarán su participación en la fase de grupos ante los portugueses en Miami el 27 de junio, uno de los partidos más llamativos de la primera ronda del Mundial.

Prelista de Colombia

Porteros: Kevin Mier (Cruz Azul-ARG), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield-ARG), Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe), David Ospina (Atlético Nacional), Aldair Quintana (Independiente del Valle-ECU) y Camilo Vargas (Atlas-MEX).

Defensores: Álvaro Angulo (Pumas-MEX), Santiago Arias (Independiente-ARG), Cristian Borja (América-MEX), Juan Cabal (Juventus-ITA), Carlos Cuesta (Vasco Da Gama-BRA), Willer Ditta (Cruz Azul-MEX), Junior Hernández (Deportes Tolima), Jhon Lucumí (Bologna-ITA), Deiver Machado (Nantes-FRA), Yerry Mina (Cagliari-ITA), Johan Mojica (Mallorca-ESP), Yerson Mosquera (Wolverhampton-GBR), Daniel Muñoz (Crystal Palace-Gbr), Edier Ocampo (Vancouver Whitecaps-USA), Andrés Felipe Román (Atlético Nacional), Jhohan Romaña (San Lorenzo-ARG) y Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR).

Centrocampistas: Jhon Arias (Palmeiras-BRA), Yaser Asprilla (Galatasaray-TUR), Wilmar Barrios (Zenit-RUS), Jaminton Campaz (Rosario Central-ARG), Jorge Carrascal (Flamengo-BRA), Kevin Castaño (River Plate-ARG), Nelson Deossa (Real Betis-ESP), Sebastián Gómez (Curitiba-BRA), Jefferson Lerma (Crystal Palace-GBR), Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense-BRA), Gustavo Puerta (Racing-ESP), Juan Fernando Quintero (River Plate-ARG), Juan Manuel Rengifo (Atlético Nacional), Johan Rojas (Vasco Da Gama-BRA), Jhon Solís (Birmingham-GBR), Jordan Barrera (Botafogo-BRA) James Rodríguez (Minnesota United-USA) y Richard Ríos (Benfica-POR).

Delanteros: Rafael Santos Borré (Internacional-BRA), Johan Carbonero (Internacional-BRA), Jhon Córdoba (Krasnodar-RUS), Juan Cuadrado (Pisa-ITA), Jhon Durán (Zenit-RUS), Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama-BRA), Juan Camilo Hernández (Real Betis-ESP), Edwuin Cetré (Estudiantes-ARG) Stiven Mendoza (Athletico Paranaense-BRA), Luis Suárez (Sporting-POR), Sebastián Villa (Independiente Rivadavia-ARG), Neiser Villareal (Cruzeiro-BRA), Kevin Viveros (Athletico Paranaense-BRA) y Luis Díaz (Bayern Munich-GER). EFE

Copa Mundial Luis Díaz Colombia
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