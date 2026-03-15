15 mar. 2026
Olimpia

“Nos está faltando tranquilidad”, dice Pablo Sánchez

Olimpia ganó el sábado, pero el marcador es algo que no convenció del todo al entrenador Pablo Sánchez, ya que el equipo generó situaciones. “Nos está faltando tranquilidad”, aseveró.

Marzo 15, 2026 11:28 a. m. • 
Por Redacción D10
Adrián Alcaraz

Adrián Alcaraz, en la acción que definió el juego.

Foto: Daniel Duarte - ÚH

El 0-1 ante Recoleta deja a Olimpia en la cima con seis puntos de ventaja sobre el escolta Cerro Porteño. No obstante, el resultado corto y la sensación de que acabara en empate no dejó conforme a su entrenador Pablo Sánchez.

Nos está faltando tranquilidad. Y creo que esto que estamos viviendo hace que nuestros jugadores, a la hora de tener que decidir, ya sea en el último pase o dónde, qué parte del arco elegir, dónde tirar la pelota, creo que ahí estamos con un grado de nerviosismo e inseguridad que nos tiene metidos en esta situación”, detalló.

En conferencia de prensa, el técnico apuntó que le “parece que ese es el punto que tenemos que sobrepasar, mejorar, sin olvidarnos de lo otro que lo hicimos muy bien. El equipo defensivamente fue muy prolijo”.

Expresó que en el segundo tiempo “tuvimos un montón de situaciones, un montón de contraataques que, como dije, fuimos ineficaces. Tenemos que volver a la calma, estar tranquilos y lo vamos a sacar adelante”.

Olimpia se mantiene bien arriba en la tabla, de manera invicta, y en la siguiente jornada se medirá con el Sportivo Luqueño.

Olimpia Pablo Sánchez
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