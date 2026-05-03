03 may. 2026
Olimpia

“El tricampeón vuelve a la Copa”

Las cuentas en redes sociales de la Copa Libertadores dieron la bienvenida a Olimpia, que es el primer paraguayo clasificado a la edición 2027.

Mayo 03, 2026 12:07 p. m. • 
Por Redacción D10
Olimpia

Olimpia ya se clasificó a la Copa Libertadores 2027.

Foto: Renato Delgado - ÚH

Con el campeonato obtenido, Olimpia se ganó el derecho de ser uno de los representantes paraguayos de la Copa Libertadores 2027. Por eso, poco después del título ganado este domingo, ya le dieron la bienvenida en redes sociales.

Bienvenido de nuevo”, se lee en parte del mensaje que escribió la cuenta de la Copa Libertadores en internet. “Olimpia se clasificó a la Conmebol Libertadores 2027 al ganar el torneo Apertura de Paraguay”, añade.

Por último, el texto recuerda que Olimpia conquistó tres veces el máximo trofeo a nivel de clubes del continente: “El tricampeón vuelve a la Copa”. Tras un año complicado como el 2025, el Decano no logró estar presente en la edición actual del certamen.

Olimpia Torneo Apertura Copa Libertadores
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Julio Jiménez
Olimpia
Jiménez: “No existen argumentos para la apelación”
Julio Jiménez, vicepresidente de Olimpia, fue contundente y afirmó que no existen argumentos para que Cerro Porteño pueda apelar la sanción del Tribunal Disciplinario.
Mayo 02, 2026 01:36 p. m.
 · 
Redacción D10
HGSpN3sXMAEAN4a.jpeg
Olimpia
¿Qué necesita Olimpia para ser campeón?
Este domingo podría haber un nuevo campeón en el fútbol paraguayo, pero para ello deben darse algunos resultados.
Mayo 02, 2026 10:59 a. m.
 · 
Redacción D10
rrirc.jpg
Olimpia
Richard Ortiz: “Cambiar la imagen que dimos”
Richard Ortiz lamentó la derrota ante Vasco, pero se mostró confiado en cambiar la imagen del equipo en los próximos partidos.
Mayo 01, 2026 03:02 p. m.
Derlis González.jpg
Olimpia
Derlis González resiente la lesión en la rodilla
Pablo Vitamina Sánchez, entrenador de Olimpia, reveló que Derlis González resintió la lesión en la rodilla que lo viene manteniendo fuera de las canchas.
Abril 29, 2026 12:52 p. m.
 · 
Redacción D10
Pablo Vitamina Sánchez.jpg
Olimpia
Vitamina Sánchez anuncia cambios para medir a Vasco Da Gama
Pablo Vitamina Sánchez reveló que prepara cambios para enfrentar a Vasco Da Gama en territorio brasilero por la Conmebol Sudamericana.
Abril 29, 2026 12:28 p. m.
 · 
Redacción D10
mateo gamarra_67047288.jpg
Olimpia
Olimpia: Conferencia y viaje rumbo a Río
Olimpia continúa preparando el partido de mañana ante Vasco da Gama (19:00) por la tercera fecha de la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana 2026.
Abril 29, 2026 09:28 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más