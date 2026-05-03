Con el campeonato obtenido, Olimpia se ganó el derecho de ser uno de los representantes paraguayos de la Copa Libertadores 2027. Por eso, poco después del título ganado este domingo, ya le dieron la bienvenida en redes sociales.

“Bienvenido de nuevo”, se lee en parte del mensaje que escribió la cuenta de la Copa Libertadores en internet. “Olimpia se clasificó a la Conmebol Libertadores 2027 al ganar el torneo Apertura de Paraguay”, añade.

Por último, el texto recuerda que Olimpia conquistó tres veces el máximo trofeo a nivel de clubes del continente: “El tricampeón vuelve a la Copa”. Tras un año complicado como el 2025, el Decano no logró estar presente en la edición actual del certamen.