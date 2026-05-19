Olimpia actualizó el estado de sus futbolistas lesionados

Olimpia dio a conocer este martes un informe médico actualizado sobre varios futbolistas del plantel principal, en la previa del duelo clave ante Vasco da Gama y con la atención puesta en la recuperación de jugadores importantes para el equipo.

Entre los casos destacados aparece el de Lucas Morales, quien presenta una contractura en los músculos rotadores de la cadera izquierda. Según el reporte emitido por el departamento médico franjeado, el futbolista se encuentra realizando tratamiento fisiokinésico y muestra una evolución favorable.

Otro de los jugadores que permanece bajo cuidados médicos es Richard Sánchez. El mediocampista sufre una lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda y actualmente sigue un proceso de recuperación con trabajos fisiokinésicos. Desde el club señalaron que su evolución también viene siendo positiva.

Por su parte, Iván Leguizamón atraviesa una sinovitis post traumática en la rodilla derecha. El atacante está realizando tratamiento fisiokinésico acompañado de reposo deportivo, por lo que continúa al margen de las actividades normales del plantel mientras aguarda una mejoría física.

En tanto, el capitán Richard Ortiz presenta una lesión en los femorales de la pierna izquierda. El experimentado volante igualmente sigue bajo tratamiento fisiokinésico y, de acuerdo al informe médico difundido por la institución decana, responde favorablemente a la recuperación.

Las bajas representan una preocupación para el cuerpo técnico de Olimpia, teniendo en cuenta la seguidilla de compromisos que afronta el equipo tanto en el plano local como internacional. Algunos de los futbolistas mencionados son piezas habituales dentro del esquema titular, por lo que el seguimiento de sus respectivas recuperaciones será clave en los próximos días.

El departamento médico continuará evaluando diariamente la evolución de cada jugador para determinar cuándo podrán volver a trabajar con normalidad junto al resto del plantel.