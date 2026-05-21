20 may. 2026
Olimpia

Coto Nogués: “Se mantuvo la calma para dar vuelta el resultado”

El presidente de Olimpia Rodrigo Nogués celebró la remontada ante Vasco da Gama y destacó la entrega, la calma y el espíritu colectivo mostrado por el equipo en una gran noche de Copa Sudamericana.

Mayo 20, 2026 10:35 p. m.
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Importante victoria del Decano.

Foto: Renato Delgado - Última Hora

La noche copera de Olimpia dejó emociones fuertes dentro y fuera de la cancha. Tras la gran remontada ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana, el presidente franjeado, Rodrigo Nogués, destacó el compromiso y la actitud que mostró el plantel para quedarse con una victoria clave que acerca al Decano a los octavos de final del certamen continental.

“El equipo estuvo totalmente comprometido con ganar el partido desde el inicio”, expresó el titular decano luego del triunfo por 3-1 en el Defensores del Chaco.

Nogués valoró la intensidad con la que el equipo buscó el resultado incluso antes de la remontada, resaltando que Olimpia generó varias situaciones claras en el primer tiempo pese a no poder concretarlas. “Tuvimos muchas chances, no pudimos convertir, pero muy contento por la entrega, por el despliegue y por cómo se mantuvo la calma para dar vuelta el resultado”, afirmó.

El presidente también resaltó la reacción anímica del equipo tras arrancar en desventaja y elogió la respuesta mostrada en el complemento. “Los muchachos entraron a jugar bien el segundo tiempo y se repusieron rápido”, sostuvo, dejando en evidencia el carácter que mostró el conjunto franjeado en una noche donde volvió a aparecer la histórica mística copera de Olimpia.

Por último, Nogués destacó la unión que existe dentro del grupo y el valor colectivo del plantel. “Tenemos un plantel con grandes jugadores, acá no hay titulares, es una familia, un equipo”, manifestó.

Las declaraciones reflejan el buen momento anímico que atraviesa el Decano tras una victoria que renovó la ilusión de toda su gente y volvió a encender la esperanza internacional.

Rodrigo Nogués Olimpia Vasco da Gama
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