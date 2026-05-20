Olimpia, con equipo confirmado para medir a Vasco da Gama

El club Olimpia tiene todo preparado para lo que será el importante compromiso ante Vasco da Gama desde la 19:00 en el estadio Defensores del Chaco por la fecha 5 del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026.

Pablo Vitamina Sánchez tiene equipo definido para la gran cita, con algunas variantes, teniendo en cuenta que en la semana sufrió bajas importantes como las del capitán Richard Ortiz, Richard Sánchez e Iván Leguizamón.

El equipo de Olimpia es con: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra y Alan Rodriguez; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro y Hugo Quintana; Eduardo Delmás, Fernando Cardozo y Adrián Alcaraz.

No se trata de un partido más para el Decano, ya que ganando, dará un paso fundamental rumbo a los octavos de final de la competencia.

Un empate o una derrota lo dejará prácticamente sin chances de avanzar como primero, pero con posibilidades de ir a los play offs como segundo en caso de triunfar en la última fecha ante Audax Italiano.