Dani Vallejo roza una épica remontada y se despide en Roland Garros

Adolfo Daniel Vallejo estuvo cerca de escribir una de las páginas más lindas de su carrera, estando cerca de conseguir una remontada épica frente al prodigio local Moise Kouamé tras ir perdiendo dos set tras 4 horas 56 minutos de partido.

El francés de 17 años se había quedado con las primeras mangas por 3-6 y 5-7, pero luego el guaraní se llevó los siguientes sets por 6-3, 6-2, aunque el quinto set se definió en un super Tie-break a favor del galo y sumando el set ganador por 6-7.

EL PARTIDO. En el cuarto game, el guaraní tuvo la posibilidad de quebrar a su rival, pero el europeo puso algo de temple y luego, tras levantar la ventaja de Vallejo, consiguió mantener su servicio.

En el quinto game, el francés se encontró con varios errores sucesivos de Vallejo. El paraguayo estaba algo ansioso para resolver algunas acciones, dos balones a la red, una doble falta que dio una posibilidad de doble quiebre. Oportunidad aprovechada por el galo, en su segundo intento, para ponerse 2-3 arriba. Parecía que en el siguiente game se venía la devolución paraguaya, pero faltó nuevamente algo de tranquilidad para poder doblegar a un rival que se mostraba demasiado sólido, punzante, técnico y veloz.

El primer set se cerró a favor de Kouamé con una nueva serie de errores del paraguayo y un quiebre más para un 3-6 tras 52 minutos de partido.

El segundo set arrancó bien para el guaraní, que se encontró con la posibilidad de un doble breakpoint de entrada. En el segundo intento, el paraguayo logró su cometido para tratar de ganar en confianza en su juego e intentar encaminarel set. El paraguayo estuvo nuevamente errático, fallando muchos tiros, aunque logró mostrar fortaleza para pelear, evitar el quiebre y sumar un punto para ponerse 3-1.

En el sexto game, el galo quebró el saque del paraguayo, igualando todo y abriendo un nuevo horizonte en el partido. Vallejo no se sentía cómodo, fallando bastante como pocas veces visto. Con eso el europeo volvió a jugar con confianza para por primera vez en el set ponerse adelante 3-4.

La segunda manga se cerró con un 5-7 tras 59 minutos a favor del joven de 17 años que tenía su día, en la que llegaba a todas y devolvía con una calidad propia de los cracks que están destinados a llegar a lo más alto.

En el tercer set, ya en el tercer game, se abrió una ventana de esperanza para el paraguayo que consiguió quebrar el servicio del galo. Con el 2-1, Vallejo apuntaba a la remontada.

Parecía que al galo se le acababa el combustible, ya no llegaba con tanta precisión, mientras que el guaraní seguía con su mismo ritmo. Sobre el noveno game, con el 5-3, Vallejo intentó en varias ocasiones quebrar el servicio y finalmente se hizo con el set , en la segunda posibilidad, tras 42 minutos.

El cuarto set, le volvió el alma al cuerpo al francés y de entrada quebró a Vallejo. Aunque el paraguayo no estaba dispuesto a dar el brazo a torcer, quebrando el siguiente saque de su rival para dejar todo iguales. En este punto, ya después de tres horas de partido, el número 1 nacional se mostraba con más resto que el galo al que le cambió la expresión y de un tribunero y sonriente, pasó a serio y tenso.

El sexto game, Vallejo volvió a quebrar a su rival, poniéndose 4-2 y al sumar servicio, con un incontestable nivel, se puso 5-2 apuntando a cerrar el set y buscar la épica en el último capítulo. Eso mismo ocurrió, un nuevo quiebre y manga para el paraguayo por 6-2 tras 32 minutos.

En el quinto set, cada pelota importaba, la presión también hacia lo suyo. Los fallos de Dani volvieron a encender al francés, que estuvo cerca de quebrar en el tercer game, aunque sacando fuerzas y tranquilidad en ese momento, Vallejo logró conservar su servicio y ponerse arriba 2-1.

Con el 3-2 a favor del paraguayo, el sexto game tenía un condimento especial. Sacaba el francés y era el momento para buscar inclinar el partido a su favor. Su rival, extenuado y sin confianza, esperaba un milagro o un error del paraguayo impedir que el juego se le escape. Pero no ocurrió así y Dani consiguió quebrar para estirar su ventaja en el encuentro.

Sin embargo, las cosas no estaban terminadas aún. Vallejo debía asegurar. El noveno game, el francés volvió a tener energías, apoyado por el público local, consiguió quebrar al paraguayo para darle más dramatismo al juego que se ponía 5-4.

Había que sufrir, Kouamé sacaba para igualar el set y cada punto significaba una explosión en el Suzanne-Lenglen. Tras cuatro deuces, el europeo logró empatar, aumentando la tensión en el estadio.

En el undécimo game, el francés con más corazón que energías logró ponerse a punto para quiebre, pero el paraguayo aguantó toda la presión y, consiguió tras varios deuces y una larguísima lucha, ponerse 6-5 arriba. El francés ganó su servicio y con eso las cosas fueron a super tie-break.

Ahí el Moise Kouamé fue un poco más efectivo y consiguió cerrar el encuentro a su favor por un 8-10 y establecer 6-7 final tras 4 horas y 56 minutos de juego.