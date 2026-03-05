05 mar. 2026
Fútbol Internacional

El Tottenham huele a descenso

El Tottenham tiene en estos momentos problemas mayores tras sufrir este jueves otra derrota, sonrojante, contra el Crystal Palace.

Marzo 05, 2026 07:42 p. m. • 
Por Redacción D10
English Premier League - Tottenham vs Crystal Palace

Tottenham reaccionan luego de recibir un gol en la Premier League.

FOTO: DANIEL HAMBURY/EFE

El Tottenham, con la eliminatoria de Liga de Campeones frente al Atlético de Madrid en el horizonte, tiene en estos momentos problemas mayores tras sufrir este jueves otra derrota, sonrojante, contra el Crystal Palace (1-3) que le deja sólo un punto por encima de la zona e descenso.

El Tottenham aún no ha ganado en 2026, lleva cinco derrotas consecutivas y desde que llegó Igor Tudor como sustituto de Thomas Frank, lejos de mejorar, el equipo ha empeorado.

Con el croata, ha perdido los tres partidos que han jugado. Diego Pablo Simeone y los suyos pueden relamerse de tener ahora mismo uno de los cruces más asequibles de esta ‘Champions’, porque este Tottenham da de todo menos miedo.

El Crystal Palace, que tampoco llegaba en un estado de forma deslumbrante, se paseó como por su casa por el Tottenham Hotspur Stadium. Tuvo que remontar, tras un balón que empujó a la red Dominic Solanke a pase de Archie Gray, pero los seis minutos de dominio de los de Tudor fueron un espejismo.

El Palace, al que ya le habían anulado un gol por fuera de juego de Ismaila Sarr (el delantero tenía adelantada la cara), marcó tres goles entre el 1-0 de Solanke y el descanso y además se quedó en superioridad numérica por la expulsión de Micky Van de Ven, que propició la remontada con un infantil agarrón sobre Sarr sin balón en juego y cuando este ya encaraba a Guglielmo Vicario.

El senegalés no falló desde el punto de penalti y comenzó el silencio en el templo de los ‘Spurs’, que presagiaba otra noche para el olvido.

La pesadilla arrancó ya en el añadido de la primera mitad, cuando Jorgen Strand Larsen punteó por debajo de las piernas de Vicario un pase interior de Adam Wharton y cuando Sarr se adelantó a Vicario en otro envío en profundidad de Wharton.

Con 1-3 al descanso, el abucheo no fue tan sonoro como en otras ocasiones, pero por la simple razón de que no había mucha gente para despedir al equipo.

La segunda parte fue un funeral para los locales. Con la gente yéndose minuto a minuto, el Palace no necesitó acelerar para buscar más goles y el Tottenham, si no podía con once, con diez mucho peor.

El equipo es un drama y sin ‘FA Cup’ que jugar este fin de semana el próximo objetivo es el Atlético de Madrid, casi una distracción en un momento en el que lo vital es salvar la categoría.

Los ‘Spurs’, con 29 puntos, solo tienen una unidad respecto al Nottingham Forest y el West Ham United, los equipos empatados a puntos en la última posición por el descenso.

El Palace, con 38 unidades, prácticamente certifica su presencia un año más en la élite. EFE

Premier League Tottenham Inglaterra
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Manchester City Nottingham Forest
Fútbol Internacional
El City perdona y se deja media liga
Con un taconazo de Morgan Gibbs-White y una genialidad de Elliot Anderson desde fuera del área, el Manchester City empieza a despedirse de esta Premier League. Debió sentenciar un partido en el que se adelantó en dos ocasiones, perdonó al Nottingham Forest y media liga se marcha. Ya no dependen de sí mismos, el Arsenal tiene siete puntos de distancia (con un partido más) y al City ya no le valdrá para ser líder ganarles en el duelo directo de abril.
Marzo 04, 2026 07:16 p. m.
 · 
Redacción D10
FILES-FBL-ESP-LIGA-RACISM
Fútbol Internacional
Mbappé, en Francia, y Bellingham, en Inglaterra para tratarse de sus lesiones
El francés Kylian Mbappé y el inglés Jude Bellingham se encuentran en sus respectivos países para tratarse de sus respectivas lesiones, esguince de rodilla el delantero y una rotura muscular el centrocampista, bajo la supervisión de los servicios médicos del Real Madrid.
Marzo 04, 2026 10:40 a. m.
 · 
Redacción D10
wembley - eurocopa - efe.jpg
Fútbol Internacional
Wembley, Emirates y Tottenham Hotspur Stadium, opciones inviables para la Finalissima
Los estadios de Wembley, Emirates Stadium y el Tottenham Hotspur Stadium son opciones inviables para albergar la Finalissima entre España y Argentina el próximo 27 de marzo.
Marzo 04, 2026 08:24 a. m.
 · 
Redacción D10
FILES-FBL-ARGENTINA-CORRUPTION-INVESTIGATION
Fútbol Internacional
AFA confirma huelga del fútbol argentino
La huelga será en protesta por la investigación judicial a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).
Marzo 03, 2026 06:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Rodrygo.jpg
Fútbol Internacional
Rodrygo se queda sin Mundial
El atacante del Real Madrid, Rodrygo Goes, sufrió la rotura de ligamentos de una rodilla, por lo que se descarta su participación con Brasil en el próximo Mundial.
Marzo 03, 2026 06:16 p. m.
 · 
Redacción D10
Filipe Luís
Fútbol Internacional
Filipe Luís, un despido inesperado tras ganarlo todo
En una conversación de menos de un minuto, Flamengo comunicó a Filipe Luís su despido como entrenador del primer equipo, tres meses después de ganar la Copa Libertadores y el ‘Brasileirão’ y tras largas negociaciones para firmar su renovación.
Marzo 03, 2026 12:42 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más