13 jun. 2026
Copa del Mundo

Históricos del fútbol criticaron el rendimiento de Paraguay

VIDEO. El juego de Paraguay ante Estados Unidos sorprendió hasta los históricos del fútbol sudamericano que no dudaron en cargar tinta contra el equipo.

Junio 13, 2026 01:58 p. m. • 
Por Redacción D10
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Paraguay sucumbió ante el poderío norteamericano.

Foto: AFP

Paraguay jugó mal y perdió por goleada frente a Estados Unidos en su estreno en el Grupo D del Mundial 2026. El rendimiento mostrado es el más pobre en la Era Alfaro y puede condicionar el futuro en el certamen.

Hasta los históricos sudamericanos expresaron su sorpresa por lo mostrado por los paraguayos en el SoFi Stadium de Los Ángeles como el colombiano Pibe Valderrama y el ecuatoriano Álex Aguinaga.

“Pena por Paraguay y felicito a Estados Unidos. Están jugando muy bien, pero esos no son paraguayos, los cambiaron en el bus”, dijo Carlos “El Pibe” Valderrama. Mientras que, Alex Aguinaga, historico ecuatoriano, tiró: “Me sorprende negativamente Paraguay. Caminando, puedes perder, pero lo que hacen… Caminar la cancha con un 3-0 no”.

Mientras que Carlos de los Cobos, ex jugador mexicano, apuntó a la falta de rebeldía mostrada por el equipo de Alfaro. “Sorprendido, porque si algo tiene el paraguayo es temperamento, carácter y en la circunstancias en las que están, paseados, goleados, por lo menos una patadita, algo que muestre la molestia por la que está pasando el paraguayo en este momento”, sostuvo.

Paraguay volverá a presentarse el próximo sábado 20 de junio, a las 23.59 para medirse con Turquía en la Bahía de San Francisco.

Paraguay Mundial FIFA 2026 Fútbol Internacional
Redacción D10
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