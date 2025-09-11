11 sept. 2025
Otros Deportes

El torneo de futsal FIFA del CPDP ingresa a su fase final

Después de la disputa de las fases de grupos, la competencia llega a su fase decisiva, los cuartos de final del torneo futsal FIFA del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay.

Septiembre 11, 2025 06:28 p. m. • 
Por Redacción D10
Los Reporteros Gráficos.jpeg

El equipo de Reporteros Gráficos se medirá en los cuartos de final ante Muotimedios FC.

Foto: Richard Ramírez

En el polideportivo de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), ubicado en la ciudad de Asunción, se llevó a cabo la quinta y última fecha de clasificación del torneo de futsal FIFA 2025, en la categoría de fuerza libre, con los partidos de los Grupos 1 y 2, que organiza la comisión directiva actual del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay (CPDP).

Por el Grupo 1, clasificaron los Reporteros Gráficos, Filial San Lorenzo, Olimpia Media y Fútbol a lo Grande.

Mientras que por el Grupo 2, han clasificado: Filial Luque, Multimedios FC, Sportivo WhatsApp y Diario Popular.

Los partidos de cuartos de final se disputarán entre el lunes 15 al jueves 18, el escenario y los horarios serán proporcionados esta semana por la organización.

Los emparejamientos quedaron de la siguiente manera:

Multimedios FC vs Reporteros Gráficos

Filial Luque vs FALG

Olimpia Media vs Sportivo WhatsApp

Filial San Lorenzo vs Diario Popular

Cabe destacar que Filial Luque es el último campeón de la categoría, mientras que los Reporteros Gráficos son los vicecampeones del certamen.

CPDP Reporteros Gráficos Iván Gregorio Maciel Granja El Padrino
Redacción D10
