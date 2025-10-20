20 oct. 2025
Durant seguirá con los Rockets

Kevin Durant, estrella de los Houston Rockets, alcanzó un acuerdo con su equipo para una extensión de contrato de dos años y 90 millones, pese a ser elegible para uno de 120 millones, según informa este domingo la cadena ESPN citando fuentes del entorno del jugador.

Octubre 20, 2025 
Por Redacción D10
Houston Rockets v Atlanta Hawks

Asegurado. Durant priorizó a Houston, pese a tener ofertas.

Foto: AFP

Durant, de 37 años, fichó por los Rockets el pasado verano tras salir de los Phoenix Suns y decidió renunciar al contrato máximo para dar más flexibilidad económica a la franquicia y ayudar a que el equipo sea más competitivo.

El nuevo contrato estará en vigor hasta el curso 2026-27, con opción para el 2027-28.

El doble campeón de la NBA integra un ambicioso proyecto deportivo liderado en el banquillo por Ime Udoka y con estrellas jóvenes como Alperen Sengun y Amen Thompson.

“Vi el crecimiento rápido de esta franquicia, vi lo que hizo Ime Udoka. Tenía contactos en esta franquicia, me pareció muy normal llegar al gimnasio a entrenar. Siempre he tenido respeto para este estado, esta ciudad, es lo correcto”, dijo Durant en el día de medios de los Rockets previo al arranque de la nueva temporada de la NBA.

Durant señaló que Houston es un sitio en el que se ve viviendo a largo plazo.

“Es fantástico estar de vuelta, tengo amigos, relaciones, siempre sentí que era un sitio en el que podía vivir. Se sentía natural, siempre noté el amor cuando venía a Houston”, afirmó.

Durant, doble campeón NBA y MVP en 2014, jugó en Texas en su carrera universitaria con los Texas Longhorns.

