Ezequiel Ortiz, campeón nacional Sub 12 de Ajedrez Blitz 2025

El evento, organizado por la Federación Paraguaya de Ajedrez (FEPARAJ) y el club FerloniChess de Ciudad del Este, reunió a los mejores talentos juveniles del país en las modalidades Rápidas y Blitz, bajo el sistema suizo a 7 rondas.

Con un Elo de 1620, Ezequiel demostró un nivel sobresaliente durante todo el torneo, sumando 6 puntos sobre 7 posibles, lo que le permitió quedarse con el título de Campeón Nacional Sub 12 de Blitz. Su juego se destacó por la precisión táctica, la serenidad ante la presión y la constancia frente a rivales de gran nivel.

El top 5 final de la clasificación fue el siguiente:

1- Josías Ezequiel Ortiz Bareiro (Academia Bobby Fischer) – 6 pts

2- Oliver Salomón Casali (Academia Bobby Fischer) – 5,5 pts

3- Liam Velázquez Ruiz (Ajedrez del Este) – 5,5 pts

4- Martín Alejandro Aguilar Petersen (Don Bosco) – 4,5 pts

5- Santiago Joel Portillo Areco (Ajedrez del Este) – 4,5 pts

Con este título, Ezequiel Ortiz Bareiro se consolida como una de las principales promesas del ajedrez juvenil paraguayo, dejando en alto el nombre de la Academia Bobby Fischer y del ajedrez nacional.