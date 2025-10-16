Ezequiel Ortiz, campeón nacional Sub 12 de Ajedrez Blitz 2025
El joven ajedrecista Josías Ezequiel Ortiz Bareiro, representante de la Academia Bobby Fischer (ABF), se consagró campeón nacional Sub 12 de Ajedrez Blitz 2025, tras una brillante actuación en el certamen disputado los días 11 y 12 de octubre en el Shopping Zuni de Ciudad del Este.
El evento, organizado por la Federación Paraguaya de Ajedrez (FEPARAJ) y el club FerloniChess de Ciudad del Este, reunió a los mejores talentos juveniles del país en las modalidades Rápidas y Blitz, bajo el sistema suizo a 7 rondas.
Con un Elo de 1620, Ezequiel demostró un nivel sobresaliente durante todo el torneo, sumando 6 puntos sobre 7 posibles, lo que le permitió quedarse con el título de Campeón Nacional Sub 12 de Blitz. Su juego se destacó por la precisión táctica, la serenidad ante la presión y la constancia frente a rivales de gran nivel.
El top 5 final de la clasificación fue el siguiente:
1- Josías Ezequiel Ortiz Bareiro (Academia Bobby Fischer) – 6 pts
2- Oliver Salomón Casali (Academia Bobby Fischer) – 5,5 pts
3- Liam Velázquez Ruiz (Ajedrez del Este) – 5,5 pts
4- Martín Alejandro Aguilar Petersen (Don Bosco) – 4,5 pts
5- Santiago Joel Portillo Areco (Ajedrez del Este) – 4,5 pts
Con este título, Ezequiel Ortiz Bareiro se consolida como una de las principales promesas del ajedrez juvenil paraguayo, dejando en alto el nombre de la Academia Bobby Fischer y del ajedrez nacional.