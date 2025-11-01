31 oct. 2025
Raúl Latorre resaltó el talento y las capacidades de los atletas nacionales

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, participó en la apertura de los I Juegos Deportivos Nacionales, realizada en el Ueno SND Arena, junto a autoridades y delegaciones de todo el país.

Octubre 31, 2025 09:35 p. m. • 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-10-31 at 21.28.13.jpeg

Autoridades nacionales durante la inauguración de los I Juegos Deportivos Nacionales.

Foto: Gentileza

Destacó la importancia de esta iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional y el Comité Olímpico Paraguayo, liderado por Camilo Pérez.

Señaló que se trata de un hecho sin precedentes que busca descentralizar el deporte en Paraguay, fomentando la participación en todos los departamentos.

También resaltó el talento y las capacidades de los atletas nacionales, expresando su entusiasmo por verlos competir. El presidente Latorre afirmó que el deporte es hoy una política pública prioritaria, cuyos resultados ya se evidencian en la organización de grandes eventos internacionales en el país.

Finalmente, subrayó que esta nueva etapa del deporte paraguayo marca un hito histórico en su desarrollo y proyección internacional.

Paraguay COP Camilo Pérez
Redacción D10
