Raúl Latorre resaltó el talento y las capacidades de los atletas nacionales

Destacó la importancia de esta iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional y el Comité Olímpico Paraguayo, liderado por Camilo Pérez.

Señaló que se trata de un hecho sin precedentes que busca descentralizar el deporte en Paraguay, fomentando la participación en todos los departamentos.

También resaltó el talento y las capacidades de los atletas nacionales, expresando su entusiasmo por verlos competir. El presidente Latorre afirmó que el deporte es hoy una política pública prioritaria, cuyos resultados ya se evidencian en la organización de grandes eventos internacionales en el país.

Finalmente, subrayó que esta nueva etapa del deporte paraguayo marca un hito histórico en su desarrollo y proyección internacional.