Dani Vallejo es campeón

El paraguayo de 21 años de edad consiguió su sexto título como profesional, el segundo ATP Challenger, tras el alcanzado en São Leopoldo en el año 2024, que se suma a los cuatro conseguidos en el circuito de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

El resultado conseguido en Brasil le permite escalar en el ranking mundial y volver a colocarse dentro del top 200, además de prácticamente asegurar su presencia en el Qualy del Australian Open del próximo año.

“Acabo de ganar el título en Curitiba. Estoy muy feliz con la semana. Gracias a todos por el apoyo. Vamos”, expresó Daniel Vallejo en un video publicado por la ATP Challenger Tour en la red social X.

CORTÓ LA SEQUÍA. El ruso Daniil Medvedev consiguió poner fin a su larga racha negativa y luego de 29 meses volvió a consagrarse, al imponerse al francés Corentin Moutet por 7-5, 4-6 y 6-3 en la final del torneo de Almaty, Kazajistán.

El número 14 de la ATP logró de esta forma su primer título de la temporada, en una pista que es su especialidad y 882 días después de su último título que fue en el Torneo de Indian Wells en el 2024.

CAMPEÓN EN PREMIOS. El tenista italiano Jannik Sinner, tras vencer al español Carlos Alcaraz en un partido de exhibición en Riad, se convirtió en el deportista de esta disciplina que más dinero ganó en la temporada 2025. El número 2 del ranking supera al top mundial por 2,3 millones de dólares.