16 oct. 2025
Otros Deportes

Primera edición de los Juegos Nacionales

Asunción se transformará en el epicentro de las competencias nacionales recibiendo a más de 2.500 atletas.

Octubre 16, 2025 01:09 p. m. • 
Por Redacción D10
RECORRIDO POR EL COP PARA LOS JUEGOS ODESUR_52_37585194.jpg

De primer nivel. Las instalaciones de la Secretaría Nacional de Deportes.

Foto: Archivo-Última Hora

Paraguay está listo para la primera edición de los Juegos Nacionales, una iniciativa que busca convertirse en el gran punto de encuentro para los jóvenes talentos del país.

Del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2025, Asunción se transformará en el epicentro de la competencia, que se desarrollará en la Secretaría Nacional de Deportes (con 7 sedes) y el Comité Olímpico Paraguayo (con 12 instalaciones), recibiendo a más de 2.500 atletas.

A estas sedes se sumarán escenarios como la Costanera de Asunción y la Bahía de Asunción, que albergarán disciplinas específicas.

También asistirán técnicos y delegados en representación de los departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay, Boquerón, Pdte. Hayes, Alto Paraguay, la capital y las Fuerzas Armadas.

La primera edición reunirá más de 18 deportes y más de 22 disciplinas, convirtiéndose en un escenario inédito para que los jóvenes deportistas demuestren su esfuerzo, entrega y pasión.

El evento multideportivo tiene como objetivo principal la descentralización del deporte, promover la inclusión, fortalecer la infraestructura deportiva y detectar el potencial nacional.

Las delegaciones departamentales, capital o Fuerzas Armadas que logran obtener los tres primeros puestos recibirán un premio por valor de 500.000.000 de guaraníes, consistentes en mejoras de infraestructuras deportivas, provisión de implementos deportivos o capacitaciones de entrenadores deportivos.

El premio será distribuido de la siguiente manera, por valor de 300.000.000 de guaraníes para el primer puesto, 150.000.000 de guaraníes para el segundo puesto y 50.000.000 de guaraníes para el tercer puesto.

Los Juegos Nacionales marcarán un hito para el país. Más allá de la competencia, representan una oportunidad histórica para seguir consolidando a Paraguay como referente en la región, abrir nuevas puertas a jóvenes atletas y sembrar la semilla de un futuro deportivo sólido, afirman en una nota de prensa.

Otros Deportes SND COP
Redacción D10
Más contenido de esta sección
tenis de mesa_63407895.jpg
Otros Deportes
Éxito en el Iniciación de tenis de mesa
En el estadio de la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa, se disputó el torneo de Iniciación con la participación de un centenar de escuelas de diferentes regiones del país.
Octubre 02, 2025 09:30 a. m.
 · 
Redacción D10
olimpia kinsg_63397554.jfif
Otros Deportes
Intensa disputa en el Clausura
Prosigue la disputa del torneo Clausura en la Liga Nacional de Básquet 2025.
Octubre 02, 2025 09:08 a. m.
 · 
Redacción D10
eelc.jfif
Otros Deportes
Neven Ilic destaca la infraestructura deportiva “envidiable” de Paraguay
El presidente de Panam Sports, Neven Ilic, destacó este martes que Paraguay tiene una infraestructura deportiva “envidiable”, luego haber participado de una visita técnica con un comité evaluador de esa organización a la capital del país, Asunción, una de las candidatas, junto a las ciudades brasileñas Río Janeiro y Niterói, a ser sede de los Juegos Panamericanos de 2031.
Septiembre 30, 2025 04:12 p. m.
20250930_090303.jpg
Otros Deportes
Devorador Alcaraz
Un intratable Carlos Alcaraz marcó territorio ante el estadounidense Taylor fritz, quinto jugador del mundo, al que venció con solvencia en la final para llevar el torneo de Tokio a la relación de éxitos que han caído en el saco del español, devorador de registros y feroz conquistador de números reservados para los más grandes.
Septiembre 30, 2025 09:03 a. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-29 at 15.51.41.jpeg
Otros Deportes
Encarnación vibró con el Ironman 70.3
El evento deportivo, que se desarrolló con rotundo éxito en Encarnación, reunió a más de 800 atletas del continente.
Septiembre 29, 2025 04:03 p. m.
 · 
Redacción D10
carlos alcaraz
Otros Deportes
Carlos Alcaraz bate su récord de victorias en un año
Carlos Alcaraz, número uno del tenis mundial, batió este lunes su récord de partidos ganados en una temporada (66).
Septiembre 29, 2025 02:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más