Paraguay está listo para la primera edición de los Juegos Nacionales, una iniciativa que busca convertirse en el gran punto de encuentro para los jóvenes talentos del país.

Del 31 de octubre al 6 de noviembre de 2025, Asunción se transformará en el epicentro de la competencia, que se desarrollará en la Secretaría Nacional de Deportes (con 7 sedes) y el Comité Olímpico Paraguayo (con 12 instalaciones), recibiendo a más de 2.500 atletas.

A estas sedes se sumarán escenarios como la Costanera de Asunción y la Bahía de Asunción, que albergarán disciplinas específicas.

También asistirán técnicos y delegados en representación de los departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay, Boquerón, Pdte. Hayes, Alto Paraguay, la capital y las Fuerzas Armadas.

La primera edición reunirá más de 18 deportes y más de 22 disciplinas, convirtiéndose en un escenario inédito para que los jóvenes deportistas demuestren su esfuerzo, entrega y pasión.

El evento multideportivo tiene como objetivo principal la descentralización del deporte, promover la inclusión, fortalecer la infraestructura deportiva y detectar el potencial nacional.

Las delegaciones departamentales, capital o Fuerzas Armadas que logran obtener los tres primeros puestos recibirán un premio por valor de 500.000.000 de guaraníes, consistentes en mejoras de infraestructuras deportivas, provisión de implementos deportivos o capacitaciones de entrenadores deportivos.

El premio será distribuido de la siguiente manera, por valor de 300.000.000 de guaraníes para el primer puesto, 150.000.000 de guaraníes para el segundo puesto y 50.000.000 de guaraníes para el tercer puesto.

Los Juegos Nacionales marcarán un hito para el país. Más allá de la competencia, representan una oportunidad histórica para seguir consolidando a Paraguay como referente en la región, abrir nuevas puertas a jóvenes atletas y sembrar la semilla de un futuro deportivo sólido, afirman en una nota de prensa.