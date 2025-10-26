Gustavo Saba, campeón del Rally del Chaco por primera vez.

Gustavo Saba y José Díaz, al mando del poderoso Toyota GR Yaris Rally2, hicieron historia al quedarse con la 50.ª edición del Transchaco Rally.

Gustavo Saba logró el histórico Rally del Chaco por primera vez en su historia y en la edición número 50 de la competencia automovilística más apasionante del país.

El histórico piloto logró conquistar por primera vez el Chaco y coronar una exitosa carrera con el único título que le faltaba.

Un título merecido para un múltiple campeón que fue siete veces acmpeón paraguayo de Rally, siete veces campeón Sudamericano Rally FIA y seis veces campeón paraguayo de súper prime.

La frase preservera y triunfarás es la ideal para este esperado momento de Gustavo Saba y toda su familia. ¡Salud, campeón