25 oct. 2025
Otros Deportes

En marcha la tercera y última etapa del Transchaco Rally

Acaba de iniciar la tercera y última etapa del Trnaschaco Rally 2025 donde conoceremos al ganador de la edición número 50 de la competencia.

Octubre 25, 2025 10:36 p. m. • 
Por Redacción D10
G4IYkPYWQAAqCw5.jpg

Fau Saldívar lidera el Transchaco Rally 2025.

Siendo las 7:35 de la mañana de este domingo se puso oficialmente en marcha la etapa 3 del Transchaco Rally 2025, edición número 50 de la competencia donde conoceremos al nuevo monarca.

Cabe señalar que el ganador de la Etapa 2 fue es Gustavo Saba, a bordo de un Toyota GR Yaris R2 junto a su navegante José Díaz, quienes fueron los mejores en el segundo día de competencia del apasionante Rally del Chaco edición 50.

Fau Zaldívar, ganador de la primera etapa, se mantiene en la cima de la clasificación, a 3m59s de Saba y a 6m31s de Agustín Alonso.

La tercera y última etapa inició con la Prueba Especial 16 en el desvío a Lagerenza (granja) en Cuenca Lechera 2.

