En marcha la tercera y última etapa del Transchaco Rally

Siendo las 7:35 de la mañana de este domingo se puso oficialmente en marcha la etapa 3 del Transchaco Rally 2025, edición número 50 de la competencia donde conoceremos al nuevo monarca.

Cabe señalar que el ganador de la Etapa 2 fue es Gustavo Saba, a bordo de un Toyota GR Yaris R2 junto a su navegante José Díaz, quienes fueron los mejores en el segundo día de competencia del apasionante Rally del Chaco edición 50.

Fau Zaldívar, ganador de la primera etapa, se mantiene en la cima de la clasificación, a 3m59s de Saba y a 6m31s de Agustín Alonso.

La tercera y última etapa inició con la Prueba Especial 16 en el desvío a Lagerenza (granja) en Cuenca Lechera 2.

