18 oct. 2025
Otros Deportes

Histórico batacazo a Brasil y clasificación

La Selección Paraguaya de Rugby, conocidos como “Los Yacarés”, completaron su histórica faena y así como en la ida en Asunción consiguieron vencer a Brasil en el juego de revancha y así lograr su pase al repechaje del Mundial.

Octubre 18, 2025 07:39 p. m. • 
Por Redacción D10
G3kdsVYWUAESMkh.jpeg

Alegría. Los Yacarés jugarán el repechaje al Mundial 2027.

El duelo, disputado ayer en el estadio Municipal dú Cambusano Jacareí de São Paulo, bajo una intensa lluvia, se resolvió a favor del equipo paraguayo por el marcador de 31-24, y con un gran global de 70-43 (+27).

Este resultado se convierte en la mayor victoria en la historia de este deporte en el camino hacia el sueño de disputar la máxima competencia que será en Australia, en el 2027.

repechaje. Los Yacarés estarán presente en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), en donde se disputará el Torneo Final de Clasificación, certamen que iniciará el próximo mes de noviembre.

Además de Paraguay, jugarán este campeonato clasificatorio Samoa (Pacífico 4), Bélgica (Europa 5) y Namibia (África 2).

Redacción D10
