Reporteros Gráficos

Otros Deportes
El torneo de futsal FIFA del CPDP ingresa a su fase final
Después de la disputa de las fases de grupos, la competencia llega a su fase decisiva, los cuartos de final del torneo futsal FIFA del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay.
Septiembre 11, 2025 06:28 p. m.
Redacción D10