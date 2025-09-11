Reporteros Gráficos

11 sept. 2025

El torneo de futsal FIFA del CPDP ingresa a su fase final
Después de la disputa de las fases de grupos, la competencia llega a su fase decisiva, los cuartos de final del torneo futsal FIFA del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay.
Septiembre 11, 2025 06:28 p. m.
Redacción D10