28 oct. 2025
Otros Deportes

Vallejo alcanza su mejor clasificación

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo alcanzó su mejor ranking ATP.

Octubre 28, 2025 12:38 p. m. • 
Por Redacción D10
G4RUmj-XQAALUPi.jpeg

Vallejo vivió una gran temporada.

Foto: Gentileza

El tenis paraguayo vive un momento especial, nuevamente con el crecimiento que experimenta Adolfo Daniel Vallejo. Tras la actualización de este lunes, la raqueta uno del país apareció en su mejor clasificación ATP.

Vallejo disputó y cayó el domingo en la final del torneo Costa do Sauipe frente a Roman Burruchaga, sumando puntos importantes que lo ubicaron en el puesto 166 del mundo, la mejor posición de su carrera.

El paraguayo celebró este logro en sus redes y recordó los torneos disputados en la temporada, en la que logró tres títulos, una final y una semifinal. “Gracias a todos por bancar siempre. Ahora descansar y preparar la última gira del año”, expresó el tenista.

Tenis Otros Deportes Daniel Vallejo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
G3kdsVYWUAESMkh.jpeg
Otros Deportes
Histórico batacazo a Brasil y clasificación
La Selección Paraguaya de Rugby, conocidos como “Los Yacarés”, completaron su histórica faena y así como en la ida en Asunción consiguieron vencer a Brasil en el juego de revancha y así lograr su pase al repechaje del Mundial.
Octubre 18, 2025 07:39 p. m.
 · 
Redacción D10
SND.jpg
Otros Deportes
Primera edición de los Juegos Nacionales
Asunción se transformará en el epicentro de las competencias nacionales recibiendo a más de 2.500 atletas.
Octubre 16, 2025 01:09 p. m.
 · 
Redacción D10
SaveInsta.to_564780941_17922239460158761_7700851958010445150_n.jpg
Otros Deportes
Ezequiel Ortiz, campeón nacional Sub 12 de Ajedrez Blitz 2025
El joven ajedrecista Josías Ezequiel Ortiz Bareiro, representante de la Academia Bobby Fischer (ABF), se consagró campeón nacional Sub 12 de Ajedrez Blitz 2025, tras una brillante actuación en el certamen disputado los días 11 y 12 de octubre en el Shopping Zuni de Ciudad del Este.
Octubre 16, 2025 11:35 a. m.
WhatsApp Image 2025-10-15 at 10.43.41.jpeg
Otros Deportes
Paraguay se destaca en el IFBB Panamerican Championships 2025
La delegación paraguaya tuvo una sobresaliente participación en el IFBB Panamerican Championships 2025, realizado del 9 al 12 de octubre en el Hotel Best Western Premier Las Condes, en Santiago de Chile.
Octubre 15, 2025 04:36 p. m.
marcelo aguirre
Otros Deportes
Marcelo Aguirre tumba al campeón olímpico
El paraguayo derrotó al chino Zhendong por 3-1, en el marco de la Bundesliga de tenis de mesa de Alemania.
Octubre 06, 2025 03:50 p. m.
 · 
Redacción D10
Juegos Mundiales de Patinaje
Otros Deportes
Cuenta regresiva hacia los Juegos Mundiales de Patinaje
La Confederación Paraguaya de Patinaje (CPP) comenzó este sábado la cuenta regresiva para acoger en octubre de 2026 los Juegos Mundiales de Patinaje, con la participación de alrededor de unos 12.000 competidores en 13 deportes de más de 100 países, anunció la presidenta de esa organización, Lorena Veiluva.
Octubre 05, 2025 08:18 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más