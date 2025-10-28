Vallejo alcanza su mejor clasificación

El tenis paraguayo vive un momento especial, nuevamente con el crecimiento que experimenta Adolfo Daniel Vallejo. Tras la actualización de este lunes, la raqueta uno del país apareció en su mejor clasificación ATP.

Vallejo disputó y cayó el domingo en la final del torneo Costa do Sauipe frente a Roman Burruchaga, sumando puntos importantes que lo ubicaron en el puesto 166 del mundo, la mejor posición de su carrera.

El paraguayo celebró este logro en sus redes y recordó los torneos disputados en la temporada, en la que logró tres títulos, una final y una semifinal. “Gracias a todos por bancar siempre. Ahora descansar y preparar la última gira del año”, expresó el tenista.