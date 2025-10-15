15 oct. 2025
Paraguay se destaca en el IFBB Panamerican Championships 2025

La delegación paraguaya tuvo una sobresaliente participación en el IFBB Panamerican Championships 2025, realizado del 9 al 12 de octubre en el Hotel Best Western Premier Las Condes, en Santiago de Chile.

Octubre 15, 2025 04:36 p. m.
La delegación paraguaya tuvo una gran actuación.

Foto: Gentileza.

Los atletas guaraníes demostraron un gran nivel competitivo, logrando importantes resultados en distintas categorías del fisicoculturismo continental.

Paz Mosqueira se alzó con la medalla dorada en Challenger Women’s Wellness Junior; Mathías Olmedo en Muscular Men’s Physique, Sonia Romero en Women’s Bikini Master 35-39 years y en Women’s Bikini Senior up to 164 cm, lograron la medalla de plata, mientras que Liz Villalba, en Challenger Women’s Bikini Senior up to 162 cm, consiguió la presea de bronce.

En tanto, Liz Villalba y Angel Moreno, en Fit Pairs, se quedaron con el quinto lugar, mientras que Angel Moreno, en Men’s Physique Senior over 173 cm, se quedó con el sexto puesto.

El vice director del Comité de Jueces de la Federación Paraguaya de Fisicoculturismo, Sergio Samudio, acompañó a la delegación paraguaya en calidad de delegado e integró el panel de jueces del campeonato, brindando a Paraguay representación institucional y técnica en el evento.

Paraguay se ubicó en el décimo lugar por equipos entre más de 15 delegaciones participantes. Un resultado especialmente meritorio considerando que el país presentó una delegación reducida en cantidad de atletas, lo que resalta aún más la calidad y desempeño de cada uno de sus atletas y de la gestión de la Federación Paraguaya de Fisicoculturismo, encabezada por su presidente Victor Niella. Este certamen continental integra el circuito de competencias de la IFBB (International Fitness and Bodybuilding Federation).

El equipo paraguayo cerró así una brillante actuación, dejando en alto los colores del país y reafirmando el crecimiento del fisicoculturismo nacional.

