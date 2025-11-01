Tembetary sorprende al “2" en La Terraza

El Gallo Norteño cayó en casa por la mínima (1-0) ante el descendido Tembetary. El único tanto llegó en la primera fracción por intermedio de Paul Charpentier, de penal.

A los 9 minutos sorprendió la visita, de una acción de tiro de esquina, César Castro interrumpe la intensión ofensiva a Nicolás Marotta, para que el juez Giancarlo Juliadoza otorgue el penal. De tiro se encargó Paul Charpentier para establecer el gol apertura a los 11 minutos.

Posteriormente, a los 32' y a los 38' el portero del Tembe, Tomás Canteros fue protagonistas de dos tapadas fundamentales para evitar la caída de su equipo. Sobre el final de la primera mitad, el cuadro norteño continuó asechando el arco rival, pero sin resultados positivos.

En la complementaria, desde el arranque fue todo del equipo dueño de casa. El Rojiverde se agrupaba en zona defensiva y salía de contra para sorprender. A los 68' el argentino Gabriel Gudiño concretó el 2-0, sin embargo el análisis VAR confirmó la posición adelantada en la jugada previa.

La más clara del Gallo se produjo a los 76', tras la sucesión de rebotes, Diego Acosta define de zurda a centímetros de la portería de Canteros.

Sobre el final del partido 90+5' Gabriel Gudiño vio la cartulina colorada por una jugada brusca grave.

En la fecha 20, el equipo de Pedro Juan Caballero tendrá que visitar al Sportivo Ameliano en la ciudad de Villeta. Mientras que el Rojiverde oficiará de local en el Luis Alfonso Giagni ante Nacional.