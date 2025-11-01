31 oct. 2025
Torneo Clausura

Tembetary sorprende al “2" en La Terraza

El Gallo Norteño cayó en casa por la mínima (1-0) ante el descendido Tembetary. El único tanto llegó en la primera fracción por intermedio de Paul Charpentier, de penal.

Octubre 31, 2025 09:59 p. m. • 
Por Redacción D10
Tembetary.jfif

El Rojiverde de Villa Elisa viajó hasta Pedro Juan Caballero para vencer al 2 de Mayo, en su feudo.

Foto: APF

El Gallo Norteño cayó en casa por la mínima (1-0) ante el descendido Tembetary. El único tanto llegó en la primera fracción por intermedio de Paul Charpentier, de penal.

A los 9 minutos sorprendió la visita, de una acción de tiro de esquina, César Castro interrumpe la intensión ofensiva a Nicolás Marotta, para que el juez Giancarlo Juliadoza otorgue el penal. De tiro se encargó Paul Charpentier para establecer el gol apertura a los 11 minutos.

Posteriormente, a los 32' y a los 38' el portero del Tembe, Tomás Canteros fue protagonistas de dos tapadas fundamentales para evitar la caída de su equipo. Sobre el final de la primera mitad, el cuadro norteño continuó asechando el arco rival, pero sin resultados positivos.

En la complementaria, desde el arranque fue todo del equipo dueño de casa. El Rojiverde se agrupaba en zona defensiva y salía de contra para sorprender. A los 68' el argentino Gabriel Gudiño concretó el 2-0, sin embargo el análisis VAR confirmó la posición adelantada en la jugada previa.

La más clara del Gallo se produjo a los 76', tras la sucesión de rebotes, Diego Acosta define de zurda a centímetros de la portería de Canteros.

Sobre el final del partido 90+5' Gabriel Gudiño vio la cartulina colorada por una jugada brusca grave.

En la fecha 20, el equipo de Pedro Juan Caballero tendrá que visitar al Sportivo Ameliano en la ciudad de Villeta. Mientras que el Rojiverde oficiará de local en el Luis Alfonso Giagni ante Nacional.

Tembetary 2 de Mayo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
General Caballero.jpg
Torneo Clausura
General Caballero inicia su despedida con goleada
Con goles de Teo Arce (en dos ocasiones), Clementino González y Osmar Giménez, el General Caballero de Mallorquín goleó 4-1 a Ameliano.
Octubre 27, 2025 07:41 p. m.
 · 
Redacción D10
GonkdlKXEAAuj6Q.jpg
Torneo Clausura
Sin margen para el error
Cerro Porteño visita a Nacional en el Estadio Arsenio Erico, desde las 20:00, en el cierre de la fecha 18 del Torneo Clausura 2025.
Octubre 27, 2025 08:58 a. m.
 · 
Redacción D10
GorulD2WIAECcZ8.jpg
Torneo Clausura
Ameliano-General chocan en Villeta
Sportivo Ameliano recibirá a General Caballero de JLM en el estadio Fortaleza de Pikysyry, en Villeta.
Octubre 27, 2025 08:50 a. m.
 · 
Redacción D10
20251026_220441.jpg
Torneo Clausura
Recoleta amarga a Libertad
Recoleta amargó a Libertad y terminó igualando el compromiso sobre el final del partido.
Octubre 26, 2025 10:15 p. m.
 · 
Redacción D10
IMG-20251026-WA0067.jpg
Torneo Clausura
Guaraní se adueña del clásico más añejo y extiende su ventaja
Guaraní superó a Olimpia en el clásico más añejo y extendió su ventaja en la cima de la clasificación a falta del encuentro de su escolta Cerro Porteño.
Octubre 26, 2025 07:31 p. m.
 · 
Redacción D10
GyBD9XcWgAAFkIJ.jpg
Torneo Clausura
Guaraní vs. Olimpia: Paso a paso
Olimpia recibe a Guaraní a partir de las 17:30 en el clásico más añejo a disputarse en la ciudad de Capiatá.
Octubre 26, 2025 05:18 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más