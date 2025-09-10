10 sept. 2025

Iván Gregorio Maciel

Torneo de vóley.jpg
Otros Deportes
2da. edición del torneo de vóley de playa Aso UH-Granja El Padrino
Los días sábado 27 y domingo 28 se llevarán a cabo el segundo torneo de vóley de playa Aso UH-Granja El Padrino, categoría libre, en la sede social de la Asociación de Empleados del Diario Última Hora.
Septiembre 10, 2025 01:32 p. m.
 · 
Redacción D10