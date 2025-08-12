El tercer paraguayo en Sunderland

Omar Alderete, jugador nacido en Ciudad del Este hace 28 años, fue presentado este martes como el tercer jugador paraguayo en la historia del Sunderland, el equipo ascendido este año a la Premier League de Inglaterra.

El ex Cerro Porteño llega al club del Condado de Tyne y Wear luego de 14 años de la última vez que otro paraguayo fue contratado para defender la camiseta rojiblanca.

El primero en llegar al club fue también un defensor: Paulo Da Silva. El ex Cerro Porteño fue contratado en julio de 2009, un año antes de la disputa del Mundial de Sudáfrica.

Sin embargo, el paraguayo solo estuvo durante una temporada en el equipo inglés, pues luego del Mundial su entonces entrenador, Steve Bruce, consideró que “por estatura” no podía competir bien contra los delanteros de la Premier.

Curiosamente, el juego aéreo fue siempre una de las virtudes de Da Silva a lo largo de su carrera. Finalmente, Da Silva fue cedido al Real Zaragoza en la siguiente temporada, para luego regresar a México.

El segundo jugador paraguayo en llegar a Sunderland fue el mediocampista Cristian Riveros y tampoco pudo demostrar un nivel óptimo en su experiencia inglesa.

Procedente del Cruz Azul mexicano, el ex Libertad llegó en agosto de 2010, apenas concluida la cita mundialista en Sudáfrica. Con Da Silva coincidió en el equipo durante la primera mitad de la temporada 2010-2011.

Al término de la misma, fue cedido al Kayserispor de Turquía, equipo que en 2012 le compró su ficha al Sunderland.

La experiencia en el equipo inglés fue la primera de ambos jugadores en Europa. En el caso de Alderete, se trata de su quinto equipo en el viejo continente, luego de haber jugador en Suiza, Alemania y España. Es también la tercera de las cinco ligas más importantes del continente (más Italia y Francia) en donde competirá Alderete.