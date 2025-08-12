12 ago. 2025
Paraguayos en el Exterior

El tercer paraguayo en Sunderland

El defensor Omar Alderete se convertirá en el tercer futbolista nacido en Paraguay en vestir, oficialmente, la camiseta del equipo de la Premier League.

Agosto 12, 2025 03:26 p. m. • 
Por Redacción D10
descarga.jpeg

El pionero. Paulo Da Silva fue primer el paraguayo en jugar en Sunderland.

FOTO: ARCHIVO

Omar Alderete, jugador nacido en Ciudad del Este hace 28 años, fue presentado este martes como el tercer jugador paraguayo en la historia del Sunderland, el equipo ascendido este año a la Premier League de Inglaterra.

El ex Cerro Porteño llega al club del Condado de Tyne y Wear luego de 14 años de la última vez que otro paraguayo fue contratado para defender la camiseta rojiblanca.

El primero en llegar al club fue también un defensor: Paulo Da Silva. El ex Cerro Porteño fue contratado en julio de 2009, un año antes de la disputa del Mundial de Sudáfrica.

Sin embargo, el paraguayo solo estuvo durante una temporada en el equipo inglés, pues luego del Mundial su entonces entrenador, Steve Bruce, consideró que “por estatura” no podía competir bien contra los delanteros de la Premier.

Curiosamente, el juego aéreo fue siempre una de las virtudes de Da Silva a lo largo de su carrera. Finalmente, Da Silva fue cedido al Real Zaragoza en la siguiente temporada, para luego regresar a México.

El segundo jugador paraguayo en llegar a Sunderland fue el mediocampista Cristian Riveros y tampoco pudo demostrar un nivel óptimo en su experiencia inglesa.

Procedente del Cruz Azul mexicano, el ex Libertad llegó en agosto de 2010, apenas concluida la cita mundialista en Sudáfrica. Con Da Silva coincidió en el equipo durante la primera mitad de la temporada 2010-2011.

Al término de la misma, fue cedido al Kayserispor de Turquía, equipo que en 2012 le compró su ficha al Sunderland.

La experiencia en el equipo inglés fue la primera de ambos jugadores en Europa. En el caso de Alderete, se trata de su quinto equipo en el viejo continente, luego de haber jugador en Suiza, Alemania y España. Es también la tercera de las cinco ligas más importantes del continente (más Italia y Francia) en donde competirá Alderete.

Premier League Omar Alderete Sunderland
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Julio Enciso.jpg
Paraguayos en el Exterior
La Roma asoma en el interés por Julio Enciso
El futbolista paraguayo está en la órbita del equipo italiano, según afirman medios del país europeo. Se supo el dorsal que utilizará en Brighton esta temporada.
Agosto 01, 2025 05:48 p. m.
 · 
Redacción D10
AGIF25072913193616-1920x1280.webp
Paraguayos en el Exterior
Caballero: “Espero compartir mucho con Neymar”
El delantero paraguayo del Santos, Gustavo Caballero, que debutó este fin de semana, se refirió a las sensaciones que le deja el jugar al lado de la estrella brasileña, en medio de rumores de salida del Peixe.
Julio 30, 2025 02:25 p. m.
 · 
Redacción D10
juan espínola.jpg
Paraguayos en el Exterior
Juan Espínola y Juan Escobar, presentados en el fútbol argentino
El portero y el defensor central, Juan Espínola y Juan Escobar, respectivamente, fueron presentados por sus nuevos clubes en Argentina.
Julio 24, 2025 07:02 p. m.
 · 
Redacción D10
matías galarza.jpg
Paraguayos en el Exterior
River Plate presentó a Matías Galarza
El polifuncional futbolista paraguayo, Matías Galarza, fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Millonario, a donde llega procedente de Talleres de Córdoba.
Julio 24, 2025 02:52 p. m.
 · 
Redacción D10
fabian_balbuena.jpg
Paraguayos en el Exterior
Fabián Balbuena es nuevo jugador del Gremio
El defensor de la Selección Paraguaya, Fabián Balbuena, volverá a jugar en Brasil, donde antes vistió la camiseta de Corinthians, en dos etapas.
Julio 24, 2025 02:37 p. m.
 · 
Redacción D10
image.webp
Paraguayos en el Exterior
Galarza está en Buenos Aires y será presentado en horas
El paraguayo está desde el domingo en la capital argentina, mientras el presidente de Talleres llegó hoy para finiquitar la transferencia con su firma.
Julio 22, 2025 03:47 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más