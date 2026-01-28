28 ene. 2026
El resultado “fue algo mentiroso”, dicen en Cerro

Cerro Porteño venció por 2-4 al Sportivo San Lorenzo en un encuentro complicado. El dirigente azulgrana Enrique Biedermann señaló que “el resultado fue algo mentiroso”.

Enero 28, 2026 02:26 p. m. • 
Por Redacción D10
Cerro Porteño sumó su primer triunfo.

Foto: Gentileza - APF

Cerro Porteño llegó a ponerse 0-3 arriba ante el Sportivo San Lorenzo que logró marcar dos tantos para hacer tambalear el triunfo azulgrana. Ante esto, el dirigente del Ciclón, Enrique Biedermann dijo que el partido fue complicado porque el rival “hizo un buen partido”.

Realmente en todo momento el resultado fue algo mentiroso, porque tampoco Cerro merecía estar 3-0. Sí por la contundencia y la calidad de los goles que hicimos estaba bien el 3-0, pero en el partido, en la cancha no se veía eso porque estaba costando”, explicó en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

“Eso es lo bueno de tener un plantel como el de Cerro que con figuras, con contundencia, con la jerarquía que tiene en momentos difíciles te puede estar ganando un partido 3-0”, resaltó.

Enrique Biedermann valoró de “importantísima la victoria. Cerro fue un equipo muy contundente, marcó cuatro goles. Sí fue un partido complicado, por momentos se puso muy intenso”.

Me sorprendió mucho San Lorenzo, hizo un partido muy, muy bueno. Probablemente esperábamos otra cosa y nos salió a jugar. Nos tuvo a maltraer en buena parte del partido, pero ahí Cerro sacó toda su jerarquía y golpeó en momentos clave”, confesó.

Con el 2-3, en tiempo de adición apareció el gol de Gabriel Aguayo para el 2-4 y Cerro Porteño logró asegurar su primer triunfo en el Torneo Apertura y tener cuatro unidades en la tabla.

Redacción D10
