17 mar. 2026
Cerro Porteño

El Ciclón quiere su quinto triunfo al hilo

Cerro Porteño ultima detalles para lo que será el partido de este miércoles ante Rubio Ñu.

Marzo 17, 2026 11:47 a. m.
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Jonatan Torres, delantero argentino de Cerro Porteño.

Foto: Cerro Porteño

El plantel principal de Cerro Porteño viene entrenando con miras al compromiso de este miércoles desde las 18:30 ante Rubio Ñu en La Arboleda de Santísima Trinidad por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026.

Jorge Bava, entrenador azulgrana, sufrirá la baja obligada del defensor central Matías Pérez, quien recibió su quinta tarjeta amarilla en el último partido y está suspendido.

Su lugar será ocupado por Gustavo Velázquez, quien estuvo ausente en los últimos compromisos por lesión, pero ya está totalmente recuperado.

Otro que podría ir desde el arranque es Luis Amarilla, quien ante Sportivo Trinidense ingresó en el segundo tiempo y dejó muy buenas sensaciones.

El Ciclón se mantiene a cuatro puntos del líder Olimpia. Este miércoles buscará su quinta victoria de forma consecutiva para continuar al acecho en busca del objetivo principal que es ser campeón.

Cerro Porteño Jorge Bava Torneo Apertura
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