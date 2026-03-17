El Ciclón quiere su quinto triunfo al hilo

El plantel principal de Cerro Porteño viene entrenando con miras al compromiso de este miércoles desde las 18:30 ante Rubio Ñu en La Arboleda de Santísima Trinidad por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026.

Jorge Bava, entrenador azulgrana, sufrirá la baja obligada del defensor central Matías Pérez, quien recibió su quinta tarjeta amarilla en el último partido y está suspendido.

Su lugar será ocupado por Gustavo Velázquez, quien estuvo ausente en los últimos compromisos por lesión, pero ya está totalmente recuperado.

Otro que podría ir desde el arranque es Luis Amarilla, quien ante Sportivo Trinidense ingresó en el segundo tiempo y dejó muy buenas sensaciones.

El Ciclón se mantiene a cuatro puntos del líder Olimpia. Este miércoles buscará su quinta victoria de forma consecutiva para continuar al acecho en busca del objetivo principal que es ser campeón.