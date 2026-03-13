13 mar. 2026
Cerro Porteño

Juan Manuel Iturbe es baja en Cerro Porteño

Juan Iturbe, pieza clave en Cerro Porteño, es baja obligada en el equipo de Jorge Bava.

Marzo 13, 2026 12:40 p. m.
iiturbe.jpg

Juan Manuel Iturbe, delantero de Cerro Porteño.

Foto: APF.

Cerro Porteño sigue sumando lesionados. En las últimas horas se confirmó la baja del delantero Juan Manuel Iturbe, quien se retiró del último entrenamiento por una lesión muscular en el muslo izquierdo.

El propio jugador confirmó la noticia y aseguró que durante la tarde de este viernes el club azulgrana sacará un informe completo para dar a conocer el tiempo de recuperación.

Lo cierto y concreto es que para el choque de este sábado ante Sportivo Trinidense desde las 20:30 en La Nueva Olla no llega. Su lugar será ocupado por Cecilio Domínguez.

Vale recordar que Robert Piris Da Motta es otra baja confirmada. En su lugar ingresará Jorge Morel.

Pasando en limpio, el probable once del Ciclón para este sábado es con: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Matías Pérez y Marcelo Chaparro; Jorge Morel, Fabrizio Peralta y César Bobadilla; Cecilio Domínguez, Ignacio Aliseda y Jonatan Torres.

Juan Manuel Iturbe Cerro Porteño Jorge Bava
Más contenido de esta sección
Cecilio Domínguez
Cerro Porteño
Cecilio ya es octavo goleador histórico
Con su doblete contra Guaraní, Cecilio Domínguez se convirtió en el octavo goleador histórico de Cerro Porteño.
Marzo 09, 2026 11:40 a. m.
 · 
Redacción D10
Jonatan Torres
Cerro Porteño
El motivo por el cual Pablo Vegetti no fue titular
Ante Guaraní fue el primer duelo que, desde que llegó a Cerro Porteño, Pablo Vegetti no tuvo minutos. El entrenador Jorge Bava explicó por qué Jonatan Torres fue titular.
Marzo 08, 2026 10:13 a. m.
 · 
Redacción D10
Jorge Bava
Cerro Porteño
Jorge Bava: “Péguenme por ser optimista e ir para adelante”
El entrenador de Cerro Porteño, Jorge Bava, se refirió a sus declaraciones sobre el bicampeonato y la Copa Libertadores: “Péguenme por ser optimista e ir para adelante”.
Marzo 08, 2026 09:57 a. m.
 · 
Redacción D10
Cecilio Domínguez
Cerro Porteño
Cecilio Domínguez: “También nosotros queremos jugar un poco mejor”
Tras su doblete ante Guaraní, Cecilio Domínguez analizó la propuesta de Cerro Porteño y reconoció que, desde ese lado, están en deuda: “También nosotros queremos jugar un poco mejor”.
Marzo 08, 2026 08:27 a. m.
 · 
Redacción D10
HAbe96bWoAA8RUE.jpeg
Cerro Porteño
Mueve las piezas en el once
El entrenador Jorge Bava ajusta piezas de cara a conformar el equipo que enfrentará mañana a Guaraní, desde las 18:30, en el Luis Salinas del 12 de Octubre la cuidad de Itauguá.
Marzo 06, 2026 06:50 a. m.
 · 
Redacción D10
HCScMBdbEAMzRU9.jpeg
Cerro Porteño
Calma de cara a otro desafío
Cerro Porteño se moviliza, apuntando al compromiso que animará el sábado 7 de marzo frente a Guaraní, por la novena fecha del Apertura.
Marzo 05, 2026 07:40 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más