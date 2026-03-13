Juan Manuel Iturbe es baja en Cerro Porteño

Cerro Porteño sigue sumando lesionados. En las últimas horas se confirmó la baja del delantero Juan Manuel Iturbe, quien se retiró del último entrenamiento por una lesión muscular en el muslo izquierdo.

El propio jugador confirmó la noticia y aseguró que durante la tarde de este viernes el club azulgrana sacará un informe completo para dar a conocer el tiempo de recuperación.

Lo cierto y concreto es que para el choque de este sábado ante Sportivo Trinidense desde las 20:30 en La Nueva Olla no llega. Su lugar será ocupado por Cecilio Domínguez.

Vale recordar que Robert Piris Da Motta es otra baja confirmada. En su lugar ingresará Jorge Morel.

Pasando en limpio, el probable once del Ciclón para este sábado es con: Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Matías Pérez y Marcelo Chaparro; Jorge Morel, Fabrizio Peralta y César Bobadilla; Cecilio Domínguez, Ignacio Aliseda y Jonatan Torres.