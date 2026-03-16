Matías Pérez es baja en el equipo azulgrana

Cerro Porteño apunta a lo que será el compromiso ante Rubio Ñu, a jugarse este miércoles desde las 18:30, por la última fecha de la primera rueda del Apertura.

En zona defensiva la ausencia obligada es la de Matías Pérez, que alcanzó 5 tarjetas amarillas y es baja por acumulación de amonestaciones. En su reemplazo vuelve Gustavo Velázquez, que busca sumar ritmo de cara a los amistosos de la Albirroja.

Otro que se apunta para retomar titularidad es Luis Amarilla, que tuvo minutos en el juego anterior, para liberar un cupo de extranjero para el ataque.

El probable once del Ciclón sería con: Martín; Domínguez, Velázquez, Quintana y Chaparro; Giménez, Bobadilla y Klimowicz; Aliseda y Cecilio; Amarilla.