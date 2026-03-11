11 mar. 2026
Cerro Porteño

Piris da Motta es baja para el duelo ante Trinidense

El mediocampista de Cerro Porteño, Robert Piris da Motta, no estará en las próxima dos fechas por un problema muscular.

Marzo 11, 2026 05:58 p. m. • 
Por Redacción D10
robert piris da motta

Piris Da Motta, al margen por dos compromisos en Cerro.

Gentileza.

Cerro Porteño deberá recomponer su zona media para el compromiso ante Sportivo Trinidense, que será el sábado 14 en La Nueva Olla, desde las 20:30.

Robert Piris Da Motta no estará a disposición, debido a un problema muscular, que lo dejará al menos fuera de las próximas dos fechas, al igual que Cristian Paredes, que se encuentra en proceso de recuperación.

Para volver están Jorge Morel y Gastón Giménez, que pueden hacer dupla junto a Fabricio Peralta. En defensa, Lucas Quintana seguiría como titular, a la espera de la recuperación plena de Gustavo Velázquez, que ya está entrenando normal.

El probable equipo del Ciclón sería con Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Matías Pérez y Marcelo Chaparro; Gastón Giménez, Jorge Morel y Fabrizio Peralta; Juan Manuel Iturbe, Cecilio Domínguez y Jonatan Torres.

Torneo Apertura Cerro Porteño
Redacción D10
