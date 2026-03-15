Cerro Porteño remontó para sacar un triunfo ante el Sportivo Trinidense el sábado y para su técnico Jorge Bava “fue una demostración de carácter”. El Ciclón recién se puso arriba en el marcador a los 89’, poco antes del final.

“El partido anterior, este, por la adversidad que se dio desde arranque, creo que habíamos comenzado bien”, analizó el DT. Posteriormente llegó “el penal y gol”, cosas que podrían “habernos hecho mella en el rendimiento. El equipo no se desesperó, buscó y fiel a su historia, fue a buscar, a asumir riesgo, ir a buscar el partido y por suerte se pudo conseguir”.

“Creo que el equipo tuvo mucha resiliencia, es lo que más me dejó, que fue a buscarlo, no se desesperó, no aflojó en ningún momento y, obviamente, uno como entrenador asume los riesgos”, indicó Jorge Bava.

“Teníamos que ir a buscar, primero el empate y después la victoria, y eso implica que haya más desgaste, porque tuvimos que tirar el equipo arriba, despoblar el medio campo para poner gente arriba y eso implica que hay que estar más atentos, que hay que jugar más duelo, que hay que jugar con más espacio y el equipo la verdad tuvo mucha jerarquía en eso, tuvo mucho temple y lo supieron llevar a cabo”, valoró.

Cerro Porteño hiló su cuarto triunfo en el Torneo Apertura que le permite seguir a seis puntos del líder Olimpia, cuando falta un partido para el cierre de la primera rueda y toda la segunda por jugarse.