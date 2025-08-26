El posteo de Luqueño tras la “miniserie”

El Sportivo Luqueño despertó con un aire más tranquilo, luego de lo que fue la jornada del lunes en el que Olimpia volvió a buscar a su entrenador Julio César Cáceres. El hecho generó malestar en la directiva auriazul, pero tras el drama se confirmó que el proceso continúa en el Chanchón.

Este martes, la cuenta oficial del Auriazul, hizo un llamativo posteo en sus redes sociales con el mensaje de “Compromiso” y una imagen del entrenador Julio Cáceres en el entrenamiento de esta mañana.

Luqueño se encuentra en la cuarta posición del torneo Clausura 2025, con 17 puntos, a 3 unidades de Cerro Porteño. El próximo partido del equipo será frente a Olimpia, este sábado a las 18.30 en Ciudad del Este.