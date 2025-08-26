26 ago. 2025
Paraguayos en el Exterior

El pase de Julio Enciso está caído

Por el momento, la transferencia de Julio Enciso no se realizará al Racing de Estraburgo.

Agosto 26, 2025 08:01 p. m. • 
Por Redacción D10
Julio Enciso todavía no tiene decidido su futuro.

Finalmente, el ofensivo paraguayo Julio Enciso no firmará su traspaso al Racing de Estraburgo de Francia, pues, según diversas cuentas de X relacionadas con el mundo de los fichajes, no pasó las pruebas médicas adicionales a que fue sometido en Londres.

El jugador tiene un problema en la rodilla que lo aparta de la actividad oficial desde el fin de la temporada pasada.

Había pasado por el quirófano a mitad de año, pero al parecer la rodilla no evolucionó correctamente para la alta competencia, por lo que el equipo de la Ligue 1 habría optado por no contratarlo.

El motivo obedecería no al momento actual del jugador, sino a la proyección a futuro del estado físico de Enciso.

