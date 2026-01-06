06 ene. 2026
Cerro Porteño

Más de 15.000 socios, en el prepadrón para la asamblea de Cerro

Moisés Araújo, presidente del TEI, indicó detalles de la Asamblea de Autoridades en Cerro Porteño, que será el próximo 31 de enero.

Enero 06, 2026 06:15 p. m. • 
Por Redacción D10
cerro tei

Integrantes del Tribunal Electoral Independiente (TEI), que entregaron el prepadrón para las elecciones.

Foto: Gentileza.

El Club Cerro Porteño se prepara para la Asamblea de elección de Autoridades que será el próximo 31 de enero.

En charla con la 1330 AM, el presidente del Tribunal Electoral Independiente (TEI), Moisés Araujo, indicó que más de 15.000 socios al día ya figuran en el prepadrón habilitado para votar, cifra que no se veía en al menos 15 años: “Esta cantidad refleja que el socio quiere involucrarse, quiere tener una voz fuerte y eso se logra con el voto, y esto se puede dar por el aumento de vitalicios y el fuerte movimiento en los últimos meses también influyó para alcanzar esta cifra final”.

El presidente del TEI recordó que en las elecciones internas del propio Tribunal, realizadas el año pasado, ya se había marcado tendencia con una participación importante, incluso superior a la que se registró en pasados comicios presidenciales del club, remarcando que “cuanto más involucrado esté el socio, más fuerte será Cerro Porteño”.

De acuerdo con el proceso electoral, el cronograma y los mecanismos que rigen desde la publicación del prepadrón, instancia clave del proceso, el 9 de enero finaliza el periodo para realizar tachas y reclamos.

Una vez cerrada esta etapa, se procederá a depurar y confirmar el padrón definitivo y entre el 15 y el 16 de enero deberán ser presentadas oficialmente las listas y candidaturas, posteriormente, los apoderados podrán presentar impugnaciones, siempre dentro del plazo previsto por el reglamento del TEI.

Asamblea de Cerro
Redacción D10
