07 abr. 2026
Cerro Porteño

El onceno de Cerro Porteño para el debut

Ariel Holan tendría todo definido para el duelo que Cerro Porteño afrontará el miércoles en ante el Sporting Cristal. El DT perfilaría un onceno con cinco extranjeros y Abel Luciatti de titular.

Abril 07, 2026 06:06 p. m. • 
Por Redacción D10
Abel Luciatti

Abel Luciatti podría arrancar de titular.

Foto: Gentileza - Cerro Porteño

Cerro Porteño debutará en esta edición de la Copa Libertadores el miércoles, frente al Sporting Cristal. El conjunto dirigido por Ariel Holan, que viajó esta tarde a Lima, contaría con cinco extranjeros en cancha, cosa que en el plano local no podría alinear por el cupo.

Con las bajas de Ignacio Aliseda, que se mandó un doblete en la fecha reciente del Torneo Apertura, y de Fabricio Domínguez, que no pudo estar en el último choque por acumulación de tarjetas, el Azulgrana se presentaría en Perú con dos delanteros de oficio.

El onceno: Alexis Martín; Gustavo Velázquez, Lucas Quintana, Abel Luciatti, Marcelo Chaparro; Alan Soñora, Robert Piris da Motta, Jorge Morel, Cecilio Domínguez; Jonatan Torres y Pablo Vegetti.

Así como en el campeonato local el entrenador desempolvó a Alan Soñora, dándole titularidad, esta vez apostaría por Abel Luciatti en la zona central de la defensa tras la ausencia de Fabricio Domínguez.

El Sporting Cristal-Cerro Porteño comenzará a las 23:00 en el estadio Miguel Grau del Callao, por la primera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.

Cerro Porteño Copa Libertadores Sporting Cristal
Redacción D10
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