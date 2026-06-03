03 jun. 2026
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La Albirroja femenina viaja a Bolivia en busca de una victoria

El equipo paraguayo choca el viernes 5 ante el local, por la penúltima fecha de la Liga de Naciones 2026.

Junio 03, 2026 05:33 p. m. • 
Por Redacción D10
Paraguay futbol femenino

Equipo paraguayo que disputará la serie en la Liga de Naciones.

Gentileza.

La Selección Paraguaya femenina Absoluta viaja este jueves 4 a las 10:00 con destino a Bolivia para disputar disputará la penúltima fecha de la Liga de Naciones.

El compromiso será el viernes 5 ante el seleccionado boliviano en Santa Cruz de la Sierra desde las 19:00. La Albirroja buscará un triunfo que lo mantenga con chances de pelear por uno de los dos cupos para la repesca, en el último juego ante Colombia el martes 9 en Asunción.

Califican al Mundial de Mayores de Brasil 2027, los dos primeros ubicados en el ránking Conmebol, mientras que el tercero y cuarto disputarán un repechaje.

Paraguay marcha sexto, con 7 unidades a 3 puntos de la zona de repesca.

Fútbol Femenino Selección Paraguaya
Redacción D10
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