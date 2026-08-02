El primer gol de Braian Romero con la camiseta de Olimpia

Para esto lo trajeron. Estamos hablando de Braian Romero, delantero argentino que arribó a Olimpia en este mercado de pases.

Tras las primeras dos fechas sin poder convertir, finalmente en su tercer partido con la camiseta franjeada Romero llegó al gol.

En el estadio Defensores del Chaco, en el partido ante Rubio Ñu, cuando corría el minuto 17, tras un centro desde la izquierda de Romeo Benítez, Romero apareció por el área y con un certero golpe de cabeza puso el 1-0 parcial.

Braian, de 35 años, debutó profesionalmente en el 2011 en Acassuso. Luego pasó por varios clubes argentinos, entre ellos Colón, Argentinos Juniors, Independiente, Defensa y Justicia, River Plate y Vélez Sarsfield. También jugó en Brasil, en Athletico Paranaense e Internacional y en el fútbol mexicano en el Tijuana.