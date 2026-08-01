Un ex Cerro Porteño, el pedido de Vitamina Sánchez

Fútbol a lo Grande lanzó la información de que Pablo Vitamina Sánchez tendría en mente reforzar la zona de ataque ante la falta de goles tras las primeras dos fechas del Clausura.

Uno de los nombres sugeridos por Vitamina a la directiva franjeada es el de Junior Marabel, delantero paraguayo de gran presente goleador en Sarmiento de Argentina y que en el 2018 jugó para Cerro Porteño.

Marabel es del gusto de Vitamina que lo dirigió en Palestino de Chile en 2024. El delantero paraguayo rindió alto bajo las órdenes del actual entrenador franjeado y es por eso que confía en que podría darle una mano.

Olimpia viene de caer en las dos primeras fechas del Clausura, en ambos compromisos no pudo anotar ni siquiera un gol. Derrota de 1-0 ante Libertad y 2-0 ante Nacional.

Por su parte Junior Marabel vive un lindo romance con los goles ya que convirtió en las primeras dos fechas del fútbol argentino. Primero ante Argentinos Juniors y luego ante Banfield.

En Palestino, club donde Junior Marabel coincidió con Pablo Vitamina Sánchez, el atacante paraguayo convirtió un total de 14 goles repartidos en el torneo local, Copa Sudamericana y Libertadores.