02 ago 2026
Olimpia

Vitamina Sánchez valora el triunfo pero pide calma

Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia, habló en conferencia de prensa luego de la goleada ante Rubio Ñu y pidió mantener la calma destacando que seguirán trabajando para encontrar el nivel ideal.

Agosto 2, 2026 07:32 p. m. • 
Por Redacción D10
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Pablo Vitamina Sánchez, técnico de Olimpia.

El entrenador de Olimpia, Pablo Vitamina Sánchez, destacó la contundente victoria por 5-0 sobre Rubio Ñu por la tercera fecha del torneo Clausura, aunque pidió mantener la calma, también agregó que no eran un desastre pese a caer en las dos primeras fechas.

El técnico franjeado reconoció que el equipo necesitaba una actuación como la de este domingo para recuperar la confianza luego del flojo inicio en el certamen. “Tarde linda la de hoy, logramos lo que pretendíamos lograr en los partidos anteriores. Tuvimos un comienzo muy feo y hoy era un día importante para volver a creer en todo lo que hicimos el torneo anterior”, expresó.

Pese al abultado resultado, Sánchez insistió en mantener los pies sobre la tierra e indicar que están en un punto medio. “Estábamos en deuda, pero no éramos un desastre y ahora no tenemos que volvernos locos por meter cinco goles. Hay que mantener calma”, afirmó.

El entrenador también valoró el estreno del lateral neozelandés Tim Payne, quien tuvo un debut soñado al convertir el quinto gol del equipo. “Fue un buen momento para que pueda debutar Tim Payne, para que la gente pueda disfrutarlo incluso con gol. También me pareció genial el aplauso a Raúl Cáceres, se lo merece. Felicito a la gente”, señaló.

En cuanto a la competencia interna por un lugar en la defensa, Vitamina dejó en claro que confía plenamente en todos los futbolistas de su plantel. “Esto es un equipo de 30 jugadores. No porque hoy ganamos y estaba Bentaberry somos unos fenómenos. Fuimos campeones también con Vera y Vargas. Estamos contentos con los cuatro”, remarcó.

Sobre la recuperación de Richard Sánchez, el DT adelantó que el volante está muy cerca de volver a trabajar con normalidad. “El martes creo empezará a trabajar con el grupo, luego analizaremos si lo ponemos el sábado o lo guardamos para la Copa. Es uno de nuestros mejores jugadores”, comentó.

También se refirió a la situación de Derlis González que solicitó sumar minutos en la División Reserva para recuperar ritmo futbolístico. “Derlis nos pidió jugar en Reserva, para ganar ritmo”, contó.

Por último, destacó el impacto anímico que tuvo el gol de Braian Romero, autor de la apertura del marcador. “Braian Romero ganó mucha confianza después del gol convertido. Hizo el primer gol, que fue muy importante”, concluyó el entrenador de Olimpia.

Vitamina Sánchez Olimpia Torneo Clausura
Redacción D10
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